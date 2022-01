Life

Τροχαίο Παντελίδη: Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για το ποιος οδηγούσε

Τι υποστηρίζουν οι πλευρές των εμπλεκομένων και γιατί η ασφαλιστική εταιρεία αμφισβητεί τους ισχυρισμούς τους.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Περίπου πεντέμισι ώρες διήρκεσε η συνεδρίαση του δικαστηρίου που θα κρίνει τις αποζημιώσεις για το τροχαίο δυστύχημα όπου σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης, έξι χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Οι δυο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα και η οικογένεια του τραγουδιστή αξιώνουν αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Στην αίθουσα έδωσε το παρών ο αδελφός του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Η οικογένειά του ζητά 600.000 ευρώ και επιμένει πως δεν οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο ο Παντελίδης αλλά η Φρόσω Κυριάκου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, Απόστολος Λύτρας, υποστήριξε ότι υπάρχει άτομο που βοήθησε τον Παντελίδη να μπει στη θέση του συνοδηγού. Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Φρόσω Κυριακού, Χρήστος Άσπρος, είπε ότι η κατάθεση αυτή κρίθηκε μη αξιόπιστη και έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

Η Φρόσω Κυριάκου ζητά το ποσό των 94.630 ευρώ ως αποζημίωση ενώ η Μίνα Αρναούτη 1.164.137 ευρώ. Και οι δυο γυναίκες επέλεξαν να μην παραστούν. Η μητέρα της Μίνας Αρναούτη αναφέρθηκε σε όσα ακολούθησαν μετά την τραγωδία.

«Είχε στεναχωρηθεί. Σχετικά με το θάνατο του παιδιού είχε εφιάλτες, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Επειδή την κατηγορούσαν, είχε ψυχοσωματικό επεισόδιο. Κυρία πρόεδρε, ήταν ένα μάτσο κόκκαλα με σωληνάκια και σίδερα», ενώ μετά την ολοκλήρωση της δίκης είπε, « Σήμερα κατέθεσα την αλήθεια και περιμένω δικαίωση μετά από χρόνια σπίλωση που έχει φάει».

Η ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου αμφισβητεί όσα υποστηρίζουν οι πλευρές των εμπλεκόμενων ενώ η απόφαση εκτιμάται πως θα ανακοινωθεί μετά την άνοιξη.

