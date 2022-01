Πολιτική

Τσίπρας: Ζήτημα ζωής, επιβίωσης και Δημοκρατίας να φύγει αυτή η Κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, ότι άφησε απροστάτευτη την κοινωνία και δεν ύψωσε ασπίδα προστασίας για την πανδημία.

«Το μεγάλο και το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει και γιατί είναι επικίνδυνη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel και εξήγησε, « Το να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα επιβίωσης, είναι ζήτημα δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στην πανδημία ανέφερε ότι «η χώρα μας βρίσκεται στην χειρότερη θέση στους σκληρούς δείκτες, στους θανάτους ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη και από τις χειρότερες στον κόσμο…». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι άφησε απροστάτευτη την κοινωνία, δεν ύψωσε ασπίδα προστασίας από την πανδημία, δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ανέφερε χαρακτηριστικά, «Ζούμε μία τραγωδία που αντικατοπτρίζεται σε χαμένους ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Αναφέρομαι όχι μόνο στον συνολικό αριθμό των νεκρών που είναι ο υψηλότερος, αναλογικά, στην Ευρώπη, αλλά και σε αυτό που υπέδειξε η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα, ότι ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που χάνονται θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν οι συνθήκες στο σύστημα υγείας ήταν διαφορετικές».

Επικεντρώνοντας στον πρωθυπουργό και απαντώντας στις αιτιάσεις του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «υπονόμευσε την εθνική προσπάθεια» ο κ. Τσίπρας απάντησε, «Δεν έχει πια σημασία τι λέει ο κ. Μητσοτάκης διότι είναι αναξιόπιστος. Δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση που να μην ασχολείται με τίποτε άλλο παρά να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση...Δεν έχει καμία σημασία τι λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει τι πράττει για να προστατεύσει τους πολίτες, να ισχυροποιήσει την ασπίδα απέναντι στην πανδημία.

Δεν κάνει πράγματα, αντίθετα είναι επιταχυντής της κρίσης…Λίγη σημασία έχει τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, είναι μία κυβέρνηση απολύτως αποτυχημένη και επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για την δημόσια υγεία γιατί άφησε την κοινωνία απροστάτευτη και δεν ενίσχυσε το σύστημα υγείας. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη για το εισόδημα των εργαζόμενων, των νοικοκυριών, της μεσαίας τάξης. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη για την δημοκρατία. Γιατί σε συνθήκες κρίσης οικοδομεί το δικό της καθεστώς, δημιουργεί συνθήκες δίωξης των δημοσιογράφων της αντίθετης άποψης».

Για τα εθνικά θέματα και για την Βόρεια Μακεδονία είπε: «Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει και ο κόσμος που ψήφισε ΝΔ ότι η διαμαρτυρία και η αντίσταση της ΝΔ στην Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το συναίσθημα του κόσμου και ήταν μία προσπάθεια ακραίας πολιτικής εξαπάτησης…Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι αν η χώρα ωφελήθηκε ή όχι από αυτή την Συμφωνία. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης κράτησε μία στάση απαράδεκτη, μία στάση εργαλειοποίησης ενός ζητήματος για να βγει πρωθυπουργός έχει καταγραφεί».

Εξέφρασε την ανησυχία του για την εξωτερική πολιτική λέγοντας ότι η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη, ο Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τις προκλητικές του ενέργειες, ενώ η χώρα μας δεν έχει στρατηγική. Για την Συμφωνία με την Γαλλία είπε ότι «τόσο με την Γαλλία όσο και με την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ τα δώσαμε όλα για πρώτη φορά, όσα μας ζητήσανε και όσα δεν μας ζήτησαν χωρίς ανταλλάγματα. Και έρχεται ο σύμμαχος και αντί να μας επιβραβεύσουν βγάζουν το non paper για τον East Med και το δικαιολογούν με το ότι δημιουργεί εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μία μεγάλη ήττα». Ξεκαθάρισε ότι την Συμφωνία με τις ΗΠΑ που παραχωρεί για αόριστο χρόνο εθνικό έδαφος για τις βάσεις δεν θα την ψηφίσει.

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας παραμένει η εθνική εξαίρεση στην προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας σε όλα τα επίπεδα

«Το μόνο καινούριο που ακούσαμε απόψε, είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως δεν ψήφισε ούτε τη συμφωνία με την Γαλλία, ούτε τις δαπάνες για το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και τις ένοπλες δυνάμεις. Ο κ. Τσίπρας παραμένει έτσι, η εθνική εξαίρεση στην προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας σε όλα τα επίπεδα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Κατά τα άλλα, όσο ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνεται μονότονα, εξαντλώντας την πολιτική του πρόταση σε κραυγές και χαρακτηρισμούς, χωρίς να εκφέρει σύγχρονο πρακτικό πολιτικό λόγο, δεν χρειάζεται καμία ειδικότερη απάντηση στα όσα λέει» πρόσθεσε.

