Κορονοϊός – Γαλλία: Έρχεται χαλάρωση στα περιοριστικά μέτρα

Στον αντίποδα, το «πάσο εμβολιασμού» θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Ιανουαρίου, εφόσον εγκριθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ.

Από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης δεν θα είναι υποχρεωτική η τηλεργασία, αν και θα εξακολουθήσει να συνίσταται και θα εναπόκειται σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους εάν θα τη συνεχίσουν και σε ποιον βαθμό.

Θα αρθεί το πλαφόν στα γήπεδα για τον αριθμό των θεατών που μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, ενώ θα χαλαρώσει και το υγειονομικό πρωτόκολλο στα σχολεία.

Ο πρωθυπουργός Καστέξ ανακοίνωσε επίσης πως τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης θα επαναλειτουργήσουν από τις 16 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το λεγόμενο «πάσο εμβολιασμού» που θα απαιτείται για την είσοδο σε εστιατόρια, καφετέριες και κινηματογράφους, θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Ιανουαρίου, εφόσον εγκριθεί από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ανέφερε ο Καστέξ, συμπληρώνοντας πως θα μπορούσε να καταργηθεί μόλις η επιδημιολογική εικόνα της χώρας βελτιωθεί σημαντικά.

Σήμερα η Γαλλία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 425.183 νέα κρούσματα κορονοϊού και 251 θάνατοι, ενώ ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης.

Ο πρωθυπουργός Καστέξ παρότρυνε, τέλος, τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας 5-11 ετών να τα εμβολιάσουν και συμπλήρωσε ότι ξεκινά ο εμβολιασμός των εφήβων ηλικίας 12-17 ετών με τη λεγόμενη αναμνηστική δόση.

