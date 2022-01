Αθλητικά

Αυστραλιανό Όπεν – Σάκκαρη: Εντυπωσιακή πρόκριση στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα και το πείσμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας μετά τη μεγάλη πρόκριση.

Με εντυπωσιακό τρόπο προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη στις «16» του Australian Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν καταιγιστική κι έκαμψε με 2-0 (6-4, 6-1) την αντίσταση της Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Σάκκαρη, καθώς η Κουντερμέτοβα έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 3-1 στο πρώτο σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια όμως ανέβασε ρυθμούς άμεσα πέρασε μπροστά στο σκορ με 5-3 και τελικά το κατέκτησε με 6-4.

Το δεύτερο σετ ήταν ένας μονόλογος για την Σάκκαρη. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία και επικράτησε με 6-1 παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16».

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα η οποία επικράτησε λίγο νωρίτερα της Νουρία Παρίσας Ντίας με 2-0 7-6 (3), 6-2.

«Ήταν ένα αρκετά καλό ματς, σίγουρα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην αρχή. Δεν θα το βαθμολογούσα κάπως γιατί η βαθμολογία αλλάζει κατά τη διάρκεια του ματς. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και γύρισα το παιχνίδι μετά το 1ο σετ που ήμουν κάτω και με τον τρόπο με τον οποίο τελείωσα το ματς», τόνισε η Σάκκαρη και στη συνέχεια μίλησε για τους ομογενείς, που τη στήριξαν ξανά:

«Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα και κάτω από πολλή ζέστη. Μου έκαναν και ένα ωραίο δώρο, ένα μπλουζάκι, που θα κρατήσω για ενθύμιο. Τους ευχαριστώ και τους περιμένω την Κυριακή». Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος: «Φυσικά και πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρη ότι το παιχνίδι μου θα καλυτερεύει, όπως και σήμερα στη διάρκεια του ματς καλυτέρευσε πολύ».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

Κορονοϊός – Τζανάκης: Ο ιός κρύβει “άσσο στο μανίκι”



Μαρούσι: Φωτιά κατέστρεψε εστιατόριο (εικόνες)