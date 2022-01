Life

Αντέλ: κλαίγοντας ανέβαλλε τις συναυλίες της (βίντεο)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την μουσικό που ανακοινώνει κλαίγοντας ότι πρέπει να αναβάλει τις συναυλίες της.

Η Adele ανακοίνωσε με βίντεο στο Instagram και δάκρυα στα μάτια ότι αναγκάστηκε να επαναπρογραμματίσει όλες τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβαλε το νέο πρόγραμμα συναυλιών της στο «The Colosseum» στο ξενοδοχείο Caesars Palace, μόλις 24 ώρες πριν από το βράδυ της πρεμιέρας.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά το σόου μου δεν είναι έτοιμο» είπε στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη.

Η Adele είπε ότι ντρέπεται και διευκρίνισε ότι όλες οι παραστάσεις που αναβάλλονται λόγω «καθυστερήσεων και της Covid-19» θα επαναπρογραμματιστούν.

«Το 50% του συνεργείου και της ομάδας μου νοσούν από Covid-19 και ήταν αδύνατο να ολοκληρώσω την παράσταση. Έχω στεναχωρηθεί, ντρέπομαι – λυπάμαι που είναι τελευταία στιγμή, ήμασταν ξύπνιοι για πάνω από 30 ώρες προσπαθώντας να βρούμε τι θα κάνουμε και ο χρόνος τελείωσε» είπε κλαίγοντας η τραγουδίστρια και υποσχέθηκε πως όσες συναυλίες αναβληθούν θα επαναπρογραμματιστούν σε νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το πρόγραμμα συναυλιών Las Vegas Weekends with Adele ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο και η τραγουδίστρια επρόκειτο να κάνει δύο εμφανίσεις κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 16 Απριλίου 2022.

