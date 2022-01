Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μαρία Τζομπανάκη: Το διαζύγιο και η συγκίνηση για τον γιο και τον εγγονό της

Ο πρώην άντρας μου είναι είναι ο τέταρτος αδερφός μου, είπε η δημοφιλής ηθοποιός. Η συνεργασία με το γιο της Ορφέα Αυγουστίδη και τα δάκρυα για τον εγγονό της.

Τη Μαρία Τζομπανάκη υποδέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου στο "Ενώπιος Ενωπίω".

Η σπουδαία ηθοποιός παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας τόσο για τα πρώτα της βήματα, τον "Σασμό", τον χωρισμό της με τον Ντίνο Αυγουστίδη αλλά και το νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή και τον δεύτερο γάμο της με τον Γιάννη Βάλβη.

Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, όπου υποδύεται την Καλλιόπη στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά "Σασμός", η Μαρία Τζομπανάκη εκμυστηρεύτηκε πως "η Καλλιόπη είναι ένα είδος ρόλου για τους οποίους ήθελα να γίνω ηθοποιός", περιγράφοντας το πόσο τη στήριξαν οι γονείς της όταν σε ηλικία 14-15 ετών η ίδια κατάλαβε πως θα ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Σε ερώτηση για το αν θα έπαιζε το ίδιο επιτυχημένα στον "Σασμό" εάν δεν είχε κρητική καταγωγή, η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως "κουβαλάει" μέσα της την Κρήτη, και σχολίασε: "Κουβαλώ το παρελθόν που έζησα και διδάχθηκα. Οπότε, τώρα ανασύρω μνήμες, υποσυνείδητες σημειώσεις που τώρα έρχονται μπροστά μου και λέω θυμάμαι αυτό και εκείνο. Η οικογένειά μου λίγο έλειψε να εμπλακεί σε μια τέτοια βεντέτα όπως του 'Σασμού' και η γιαγιά μου σταμάτησε μια βεντέτα που της σκότωσαν τον αδερφό της". Τόνισε, ωστόσο πως ο συγκεκριμένος ρόλος της Καλλιόπης δεν είναι απλά μια καρικατούρα, παρά ένας ρόλος με χαρακτήρα.

Η ίδια στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του γιου της, Ορφέα, Ντίνο Αυγουστίδη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως έπαιξε ρόλο στην απόφασή τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους η διαφορετική ανατροφή και καταβολές που είχαν ως άνθρωποι, καθώς όπως εξήγησε, εκείνη είχε μια αυστηρή ανατροφή της μονογαμικής σχέσης και εκείνος προέρχεται από τη Μικρά Ασία και από αριστερή οικογένεια, με πιο ανοιχτή σκέψη.

Όσον αφορά το διαζύγιο, η Μαρία Τζομπανάκη παραδέχθηκε πως "αργήσαμε να το καταλάβουμε. Τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι ο τέταρτος αδερφός μου. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Φαντάσου ότι βγήκα δημόσια και του είπα ένα τραγούδι για να τον αποχαιρετήσω και να κοινοποιήσω στον κόσμο, ναι χωρίσαμε. Ενώ ήμασταν σε διάσταση… Έπρεπε να τελειώνει αυτό".

Μιλώντας για τον εγγονό της και την στιγμή που έμαθε πως θα γίνει γιαγιά, η Μαρία Τζομπανάκη «λύγισε» ξεσπώντας σε δάκρυα συγκίνησης: «Η ζωή μου βουρκώνει ολόκληρη, έχω μεγάλη αδυναμία στο εγγόνι μου», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Όταν έμαθα ότι έρχεται το εγγόνι μου σκέφτηκα: “Ο γιος μου θα γίνει πατέρας”. Είπα πως θα ζήσω και θα χαρώ τη ζωή μου. Όταν το παιδί άρχισε να επικοινωνεί και να μας αναγνωρίζει τώρα που μεγαλώνει είπα πως αυτό το παιδί είναι σαν δικό μου, είναι ο γιος του γιου μου και ξαναζώ τη γέννηση του γιου μου, αλλά το πρώτο μου συναίσθημα ήταν ότι το παιδί μου γίνεται πατέρας».

Έχοντας την τύχη να συνεργάζεται φέτος με τον γιο της Ορφέα Αυγουστίδη, η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για εκείνον και παραδέχθηκε πως όταν τον είδε να παίζει στο θέατρο στο πλευρό της Ελένης Ράντου στην παράσταση "Νύχτες Ραδιο-φόνων" έκλαιγε με λυγμούς, διότι τότε κατάλαβε το "δώρο" που έχει μέσα του το παιδί της.

Στη συζήτηση παρενέβη στη συνέχεια ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεοπτική συνύπαρξη με τη μητέρα του αλλά και πώς ο ίδιος κατάφερε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στην υποκριτική, καθώς στην αρχή ήθελε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.

«Για μένα ήταν μια πραγματικότητα, οι γονείς μου έκαναν αυτή τη δουλειά, αυτό ήταν το επάγγελμά τους. Εγώ πάντα ονειρευόμουν το σινεμά, η υποκριτική άργησε να μπει στο μυαλό μου. Έχουμε μια σχέση υπέροχη με διαδρομή και διακυμάνσεις μέχρι τώρα και αυτή μετράει. Σε σχέση με τη δουλειά τους επέτρεψα να με συμβουλέψουν, να τους ακούσω με επιλογές, και αποφάσεις. Τώρα είμαι ήρεμος. Είναι πολύ ωραία εμπειρία που παίζουμε μαζί. Είναι μεγάλη χαρά και είμαι πολύ συγκινημένος. Και οι δύο το χαιρόμαστε. Είναι δώρο. Είμαστε ψύχραιμοι και το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ευχαριστιέμαι τη μαμά μου και την απολαμβάνω να παίζει. Λιώνει η γιαγιά Μαρία, έχει αδυναμία στον γιο μου Αχιλλέα. Και εγώ λιώνω όταν τους βλέπω μαζί. Η μαμά Μαρία έχει τον δυναμισμό με την περιβολή της μαμάς. Και αγάπη και προστασία και αγκαλιά και όλα», είπε ο Ορφέας Αυγουστίδης.

