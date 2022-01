Life

“Rouk Zouk Special”: ραδιοφωνική “μάχη” την Κυριακή (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια και η παρέα της υπόσχονται να μας χαρίσουν ακόμη ένα απολαυστικό και διασκεδαστικό βράδυ Κυριακής στον ΑΝΤ1.

Σε μια ξεχωριστή βραδιά ραδιοφώνου μάς προσκαλεί το «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 23 Ιανουαρίου στις 20:00. Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του «ΡΥΘΜΟΥ 94.9» και του «EASY 97,2», οι οποίοι λίγο μετά τον ετήσιο φιλανθρωπικό Ραδιομαραθώνιο του Ρυθμού 94.9 και τον πενθήμερο φιλανθρωπικό Μαραθώνιο της Μαρίας Κωνσταντάκη έρχονται στο πλατό της εκπομπής και δηλώνουν έτοιμοι να ρουκζουκάρουν για καλό σκοπό, για την «ΕΛΕΠΑΠ».

«ΡΥΘΜΟΣ 94.9» VS «EASY 97,2»

Οι Κώστας Μαλιάτσης Σάλας, Ράνια Κωστάκη, Βαγγέλης Γιαννόπουλος, Φελίσια Τσαλαπάτη και Μαρία Γεωργάκαινα έρχονται αντιμέτωποι με τους Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθη Χριστοφορίδη, Μαρία Φραγκάκη, Δέσποινα Κρητικού και Ζωή Κρονάκη.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ:

Ένα προξενιό είναι ο πραγματικός λόγος που η ομάδα του «Ρυθμού 94.9» ήρθε στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

H Μαρία Κωνσταντάκη αποκαλύπτει ότι όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει νοσοκόμα. Ο λόγος, απλά ξεκαρδιστικός!

Η Φελίσια Τσαλαπάτη εξηγεί το «τελετουργικό» που κάνει όταν φτερνίζεται.

Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, όπου πάει, μπαίνει πάντα με το δεξί, λατρεύει το «ROUK ZOUK» και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ζέτα Μακρυπούλια.

Τι μπορεί να συμβαίνει στη Μαρία Κωνσταντάκη και σιχαίνεται να πίνει νερό από την κουζίνα;

Ο Κώστας Μαλιάτσης είναι απολαυστικός σε ρόλο Πάμελα Άντερσον.

Γιατί η Ράνια Κωστάκη αισθάνεται ασφάλεια με τα μεγάλα τιμόνια;

Ποιος μας δείχνει, επιτέλους, το πρόσωπο του Ναβαρόνε;

Η Βιβή που βολοδέρνει… «Μας κούφανε».

Μια γαϊδούρα δυσκολεύει την επικοινωνία της Ζέτας με τη Ζωή Κρονάκη.

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

