Ομαδικός βιασμός - Γεωργία: Sms και άλλα στοιχεία προσκόμισε η 24χρονη

Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η 24χρονη στις Αρχές.Τι δήλωσε ο δικηγόρος της.



Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε, ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η 24χρονη η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι που διοργανώθηκε σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάθεση της διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και έγινε παρουσία ψυχολόγου, όπως προβλέπουν οι νέες διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας για τέτοιους είδους εγκλήματα.

Η 24χρονη φέρεται να επανέλαβε όσα είχε καταθέσει στην προηγούμενη κατάθεσή της στην ίδια ανακρίτρια, πριν από μία εβδομάδα, περιγράφοντας τα όσα βίωσε στο πάρτι.

Κατά πληροφορίες, προσκόμισε - τυπωμένα σε αντίγραφα- το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αντήλλαξε μέσω κινητού τηλεφώνου με εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα, όπως επίσης και τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν με τα ίδια πρόσωπα. Η ίδια αποχώρησε από τα δικαστήρια χωρίς να κάνει δηλώσεις. Νωρίτερα, είχε καταθέσει ως μάρτυρας, στην ίδια ανακρίτρια, ο εργοδότης της.

«Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Η αγάπη που έχω λάβει είναι απίστευτη. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να βρω το δίκιο μου», ανέφερε η 24χρονη προσερχόμενη στο Τμήμα Ασφαλείας.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της

«Η Γεωργία εμφανίστηκε σήμερα με θάρρος, πάλι μπροστά στην ανακρίτρια και επιβεβαίωσε όσα κτηνώδη βίωσε μέσα στη σουίτα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Η Γεωργία τα είπε με θάρρος, με το πρόσωπό της ξεσκέπαστο και το κεφάλι της ψηλά. Εμείς επιβεβαιώσαμε όσα η Γεωργία ανέφερε στις προηγούμενες καταθέσεις της και συμπληρωματικά προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που ισχυρίστηκε την προηγούμενη φορά», ανέφερε ο δικηγόρος της.

“Περιμέναμε να έχουμε τις τοξοκολογικές αλλά και τις εξετάσεις DNA, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν.. Είναι γνωστό ότι δόθηκε ιατροδικαστική εξέταση που έχει την κλινική εξέταση της Γεωργίας. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι καθυστερεί. Η όποια καθυστέρηση θα επιβεβαιώσει τα όσα λέει η κλινική εξέταση. Είναι ένα θέμα που τίθεται στην ανάκριση. Η ανακρίτρια δεσμεύτηκε πως θα πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση”, είπε χαρακτηριστικά.

“Σήμερα όλη η Ελλάδα περιμένει τα αποτελέσματα των τοξοκολογικών αλλά και του DNA, ούτως ώστε να ανοίξει πιο γρήγορα ο δρόμος για την αλλαγή της κατηγορίας και οι ένοχοι να οδηγηθούν γρήγορα στη φυλακή. Τα ούρα ελήφθησαν την ίδια ημέρα. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να ληφθεί αίμα αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στα μονομάτια των ειδικών. Δεν καθυστέρησε η λήψη των ούρων αλλά τα αποτελέσματά τους”, σημείωσε.

