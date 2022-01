Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: “Τρέλα” για τα εισιτήρια μόλις βγήκαν στο διαδίκτυο

Μέσα στις 24 πρώτες ώρες ζητήθηκαν περισσότερα από 1,2 εκ. εισιτήρια για τους αγώνες της μεγάλης διοργάνωσης που θα προβληθεί αποκλειστικά στη χώρα μας από τον ΑΝΤ1.

Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια για το Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, ζητήθηκαν από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο τις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη διαδικτυακής πώλησης (FIFA.com/tickets), την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου.

Η μεγαλύτερη ζήτηση προήλθε από φιλάθλους από το Κατάρ και ακολουθούν η Αργεντινή, το Μεξικό, οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αγγλία, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Βραζιλία και η Γαλλία.

Περισσότερα από 140.000 εισιτήρια έχουν ζητηθεί για τον Τελικό που πρόκειται να διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2022 στο στάδιο Lusail και πάνω από 80.000 για τον εναρκτήριο αγώνα (21/11).

Η πρώτη περίοδος πώλησης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της FIFA, ολοκληρώνεται το μεσημέρι στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ενώ οι φίλαθλοι θα μάθουν σχετικά με τις αιτήσεις τους έως την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022.

