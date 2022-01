Οικονομία

Voucher σε εκπαιδευτικούς για τεχνολογικό εξόπλισμό

Τι προβλέπεται σε διάταξη του Υπ. Παιδείας για τους δικαιούχους και τους όρους. Τι δηλώνει η Νίκη Κεραμέως.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολούνται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατόπιν πρότασης της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, θα διατεθούν στους δικαιούχους επιταγές (voucher) αξίας 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια, με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας μας στη νέα, ψηφιακή εποχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ύψους 141 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άλλη ρύθμιση της εν λόγω τροπολογίας προβλέπει ότι, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όπως πέρυσι. Η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για δύο, κυρίως, λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: αφ’ ενός, διότι το 93% των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην ΕΒΕ, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών τους, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα. Αφ’ ετέρου, προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και των υποψηφίων, εν όψει της επιλογής τους.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του Υπ. Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έως την 30ή Ιουνίου 2022, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως και για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές.

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Αποτελεί προτεραιότητά μας η στήριξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης. Με το πρόγραμμα ‘’Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ’’ επιδιώκουμε, μαζί με τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, να στηρίξουμε περαιτέρω στη νέα ψηφιακή εποχή το έργο του ανθρώπινου δυναμικού μας, που αποτελεί και το πιο σπουδαίο κεφάλαιό μας. Επιμορφώνουμε, εξοπλίζουμε, εξελίσσουμε, στηρίζουμε. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας.»

Η τροπολογία που κατατέθηκε περιλαμβάνει:

«Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»

Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολείται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω συστήματος επιταγών (Voucher) που θα διατεθούν στους δικαιούχους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, με τίτλο «Ψηψιακή Μέριμνα ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βαρύνει τη Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα υλοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροψορίας Α.Ε.». Οι δικαιούχοι του άρθρου εικοστού τρίτου από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), δύνανται να είναι δικαιούχοι και του προγράμματος παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.