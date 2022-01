Κοινωνία

"Ελπίδα": Kακοκαιρία στην Αττική - Οι κλειστοί δρόμοι (βίντεο)

Η επέλαση της κακοκαιρίας "Ελπίς" είναι προ των πυλών στην Αττική, με τους πρώτους δρόμους ήδη να έχουν κλείσει και τους δήμους της περιφέρειας να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίς» που πλήττει από σήμερα τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά. Από σήμερα αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

Ισχυρή κακοκαιρία και παγετός αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και οι δήμοι της Αττικής έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον χιονιά «Ελπίδα» με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Ιδιαίτερα οι δήμοι του βορείου τμήματος του νομού, αλλά και των βορείων προαστίων βρίσκονται σε επιφυλακή, όπως ο δήμος Διονύσου, ο οποίος πέρυσι επλήγη από την επέλαση της «Μήδειας».

Οι δήμαρχοι συγκάλεσαν έκτακτο συμβούλιο με τους επιτελείς τους και τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας, για την προετοιμασία απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και για την αντιμετώπισή τους. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα, οι γεννήτριες, καθώς και οι τόνοι από αλάτι, είναι έτοιμα να τεθούν στη διάθεση των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ σε 24ωρη ετοιμότητα θα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και η Κοινωνική Υπηρεσία των δήμων, ώστε να προσφέρει κάθε βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ήδη οι δήμοι έχουν ανακοινώσει τα σημεία εκείνα στην κάθε περιοχή, που θα λειτουργήσουν ως θερμαινόμενοι χώροι, για όποιον πολίτη το χρειαστεί, αλλά και για άστεγους.

Έχουν αναρτήσει τα τηλέφωνα, όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης ή για να αναφέρει κάποιο επικίνδυνο συμβάν.

Πολλοί δήμοι έχουν εντάξει στον σχεδιασμό τους και τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και σπεύδουν να προμηθεύσουν με τα απαραίτητα τις φιλοζωικές οργανώσεις της πόλης τους και τους εθελοντές.

Τέλος, καλούν τους κατοίκους να ενημερωθούν για τις συστάσεις που έχει κάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ανά περίπτωση να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Λόγω χιονόπτωσης, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία οχημάτων:

Στην Λεωφόρο Διονύσου (Περιφερειακή Πεντέλης) αό το ύψος του Αγίου Πέτρου προς Πεντέλη Στην οδό Διονύσου, (Περιφερειακή Διονύσου) από το ύψος του "414" προς Ν. Μάκρη. Στην Λ. Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερικ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

