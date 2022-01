Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίδα” - Λαγουβάρδος: Tα δύσκολα είναι μπροστά μας

Τι προβλέπει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας "Ελπίδα" στη χώρα μας. Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την εξέλιξη της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

"Τα δύσκολα είναι μπροστά μας" ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε "μέχρι την Πέμπτη θα έχει πολύ κρύο, ακόμη η "Ελπίδα¨είναι ήπια".

Για τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο "τα χειρότερα είναι για τη Δευτέρα και θα δώσει πολύ χιόνι σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία"

Συνέστησε προσοχή μιας και όπως ανέφερε "το σύστημα θα πιεσθεί πολύ, είναι μία δύσκολη κατάσταση"'.

Τόνισε, μάλιστα, πως η κακοκαιρία αυτή "θα θυμίσει πολύ τη Μήδεια" συμπληρώνοντας πως "από το 1968 έχουμε να δούμε τόσο κοντινά ισχυρά φαινόμενα".





