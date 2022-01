Αθλητικά

Άρης – Απόλλωνας Πάτρα: Εύκολη νίκη για τους γηπεδούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης πήρε από την αρχή το προβάδισμα και υποχρέωσε τους Αχαιούς, στην τέταρτη διαδοχική τους ήττα.

Καλύτερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης επικράτησε σήμερα στο Αλεξάνδρειο, για τη 13η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, επί του Απόλλωνα Πάτρας με 70-56. Νίκη με την οποία επέτρεψε σε θετικό αποτέλεσμα μετά από διαδοχικές ήττες που υπέστη στο πρωτάθλημα, από τον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα.

Τέταρτη, στη σειρά, ήττα «γεύτηκαν» οι Πατρινοί (προηγήθηκαν τα αρνητικά αποτελέσματα από Ολυμπιακό, Λάρισα, Παναθηναϊκό), οποίοι είχαν απόντες τους τραυματίες Γιάννη Μολφέτα, Γιώργο Διαμαντάκο.

Οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν στη ρακέτα (41 με 33 τα ριμπάουντ), συνεργάστηκαν αποτελεσματικά (12 ασίστ, 11 κλεψίματα), έχοντας κορυφαίους τους Ολιβιέ Χάνλαν (18π., 4 ασίστ), Τζέιμς Κέλι (18π., 11 ριμπ., 4 κλεψίματα).

Στοίχισαν στον Απόλλωνα τα πολλά λάθη (20) και η αδυναμία στη ρακέτα. Πάλεψαν περισσότερο για λογαριασμό του οι Γιώργος Τσαλμπούρης (12π., 6 ριμπ., 3 ασ.), Τζέρεμι ΜακΛίν (12π., 9 ριμπ.), με τον τελευταίο- όπως και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ- να κάνει το ντεμπούτο με τη φανέλα της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 39-30, 56-46, 70-56

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Θεονάς, Μαγκλογιάννης

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 4, Κάουαν 10 (1), Καμάρας, Σιδηροηλίας, Πουλιανίτης 3 (1), Λόκετ 2, Νετζήπογλου 3 (1), Γουίλιαμς 12 (1), Χάνλαν 18 (4), Κέλι 18 (1), Κώττας, Πετανίδης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Τσιακμάς, Τσαλμπούρης 12, Δίπλαρος 8, Μακλάφλιν 2, ΜακΛίν 12 (3), Ντέιβις 11 (1), Μήτρου-Λόνγκ 5 (1), Τόμας 6

Ειδήσεις σήμερα:

Κρεμλίνο: Ανυπόστατα τα δυτικά δημοσιεύματα για ρωσική "προβοκάτσια" στην Α. Ουκρανία

Ο πολιτικός που αυτοκτόνησε σε απευθείας μετάδοση (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – ομαδικός βιασμός: Συγκινημένη από τη συμπαράσταση του κόσμου η Γεωργία