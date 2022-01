Κοινωνία

Κακοκαιρία "Ελπίδα" - Αιγαίο: Στα λευκά ντύθηκαν τα νησιά (βίντεο)

Ποιες περιοχές αντιμετώπιθσαν προβλήματα από την κακοκαιρία. Πού αναμένεται να "χτυπήσει" η Ελπις τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία Ελπίδα αναμένεται να εκδηλωθεί σε δύο φάσεις με κρύο και χιόνια. Το πρώτο κύμα έχει ήδη πλήξει τα νησιά του Αιγαίου και την Εύβοια και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό αναμένεται από τη Δευτέρα να προκαλέσει χιονοστρώσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εικόνες, αρκετά σπάνιες για τα νησιά, που έχουν ντυθεί στα λευκά τα περισσότερα από εχθές με το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να κάνει την εμφάνισή του.

Άνδρος,Τήνος αλλά και Μύκονος, έχουν δει τα πρώτα χιονια και οι δήμοι των Κυκλάδων βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν το σπάνιο αυτό καιρικό φαινόμενο.









Χιόνια και στη Λέσβο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Λέσβου, στο βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, όπου ξεκίνησε να χιονίζει από τις 6 το πρωί του Σαββάτου (22/1/2022).

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους, από Στύψη-Πελόπη – Κάπη-Μανταμάδο, από Κλειού – Σκαμιά – Λεπέτυμνο – Άργενο – Βαφείο και από Φίλια-Ανεμώτια-Σκαλοχώρι.

Οι αρχές συνιστούν οι μετακινήσεις να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή στα χωριά της δυτικής, βόρειας και κεντρικής Λέσβου.

Πηγή: cyclades24.gr - lesvospost - syrospress





