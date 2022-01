Κοινωνία

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής, για την εισήγηση σχετικά με τις περιοχές. Δεν θα χαθούν τα μαθήματα, ακόμη και με κλειστά σχολεία, ξεκαθαρίζει η Νίκη Κεραμέως.

Στην Πάρνηθα, μαζί με κινητές μονάδες υγείας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Γιώργος Πατούλης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την λειτουργία των σχολείων την Δευτέρα, λόγω της κακοκαιρίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής είπε πως «προφανώς θα πρέπει να είναι κλειστά τα σχολεία στην βόρεια και ανατολική Αττική».

«Μας ενδιαφέρει να είναι ασφαλή τα παιδιά και κατά τις μετακινήσεις και σε όλη την σχολική διαδικασία, καθώς προβλέπεται να υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα στις αίθουσες», λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Πατούλης, το απόγευμα θα εξεταστεί η κατάσταση και θα υπάρξουν αποφάσεις από την Περιφέρεια Αττικής για τις περιοχές, στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Δευτέρα.

Πάντως, μιλώντας αργότερα στην ίδια εκπομπή, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως αποσαφήνισε πως σε όποιες περιοχές μείνουν κλειστά τα σχολεία, τα παιδιά δεν θα χάσουν το μάθημα τους, καθώς η διδασκαλία θα γινει κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως ανέφερε ότι συμβαίνει τακτικά στην περιοχή της Φλώρινας, λόγω της κακοακιρίας.

