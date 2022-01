Πειραιάς: συλλήψεις για διαρρήξεις καταστημάτων

Κοινωνία

Πώς σκόρπιζαν τον τρόμο σε επιχειρήσεις στον Πειραιά. Τους έπιασαν επ' αυτοφώρω

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στον Πειραιά, μετά από αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης, δύο ημεδαποί, για απόπειρα διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι συλληφθέντες βραδινές ώρες της 18-1-2022, αφού παραβίασαν προστατευτικό ρολό ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Πειραιά, αποπειράθηκαν να κλέψουν αντικείμενα από δύο κοσμηματοπωλεία, προκαλώντας φθορές στα εν λόγω καταστήματα.

Επίσης στην ίδια περιοχή αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε ακόμη ένα κατάστημα παραβιάζοντας το ρολό και τις κλειδαριές ασφαλείας αλλά έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

