Παράνομες συνταγογραφήσεις: Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα με τα εκατοντάδες μέλη

Το κύκλωμα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί εκατοντάδες σπίτια και επαγγελματικοί χώροι.

Συνεχίζεται η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων. Μέχρι τώρα έχουν γίνει έρευνες σε 232 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, 126 φυσικών και 2 νομικών προσώπων, ενώ έχουν συλληφθεί 5 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων

Σε συνέχεια του από 10-12-2021 Δελτίου Τύπου, που αφορούσε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία πραγματοποιούσε κατευθυνόμενες και ψευδείς συνταγογραφήσεις σκευασμάτων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο σχετικής παραγγελίας της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, μεγάλος αριθμός ερευνών σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, των σχετιζόμενων με την υπόθεση προσώπων.

Ειδικότερα, από 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και 15 Ιανουαρίου 2022, διενεργήθηκαν 232 έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, 126 φυσικών και 2 νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων 61 ιατροί με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Πιο αναλυτικά, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Πιερία, Ημαθία, Κοζάνη, Γρεβενά, Πέλλα, Χαλκιδική, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, Ιωάννινα, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κυκλάδες, Λάρισα και Μαγνησία.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ως σχετιζόμενα με την εν λόγω υπόθεση:

548.355 ευρώ,

6 χρυσές λίρες Αγγλίας,

5.610 Κορώνες Σουηδίας,

αεροβόλο πιστόλι,πιστόλι κρότου, περίστροφο κρότου,

κυνηγετικό όπλο και 27 φυσίγγια,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και 12 βεγγαλικά,

121 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

54 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, laptop,

87 σκληροί δίσκοι κ.λπ. αποθηκευτικά μέσα,

1.399 φαρμακευτικά σκευάσματα,

360 συνταγές φαρμάκων,

274 ναρκωτικά δισκία,

10 βιβλιάρια καταθέσεων και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν 5 άτομα, για τις κατά περίπτωση παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

