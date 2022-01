Καιρός

Καιρός - “Ελπίδα”: πυκνό χιόνι, παγωνιά και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολικός παγετός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πότε και που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Πόσο χαμηλά θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Δευτέρα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίου της ΕΜΥ, προβλέπονται χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές, αρχικά στο κεντρικό και στο βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια, και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) στην ανατολική Στερεά, και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους ισχυρός σε πολλές περιοχές της βόρειας χώρας ενώ στα βορειοδυτικά θα είναι ολικός.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με χιονοπτώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση των φαινομένων από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τον 01 βαθμό έως 04 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως στα νότια. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -02 έως 03 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με χιονοπτώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 βαθμό έως 04 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως στη Χαλκιδική. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -05 έως 04 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, από -13 βαθμούς έως -01 βαθμό Κελσίου)

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από -02 έως 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, από -06 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με χιονοπτώσεις, που θα είναι κατά τόπους πυκνές αρχικά σε Σποράδες, Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), την ανατολική Στερεά και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων τις πρωινές ώρες της Τρίτης και από τα βόρεια. Στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 7 με 8 και βαθμιαία τοπικά στα ανατολικά 9 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τον -01 βαθμό έως 05 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με χιονόνερο ή χιονοπτώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν, και θα συνεχιστούν το μεγαλύτερο διάστημα της Τρίτης. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και τοπικά στα δυτικά 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από το μηδέν έως τους 09 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με χιονοπτώσεις οι οποίες τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, που το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 7 με 8 και βαθμιαία 8 με 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί-βορειοδυτικοί, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 46 έως 10 βαθμούς Κελσίου, (σημ: στα βόρεια, 4-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη προβλέπονται στα δυτικά και στα βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρο χιονόνερο ή χιόνι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με χιονόνερο και χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, όμως τα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και τη νύχτα στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται να σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι, με μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμέςτης θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσουν στα δυτικά και στα νησιά τους 8 με 10 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 3 με 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θα πέσουν στα ηπειρωτικά στους -5 με -6, στα βορειοδυτικά στους -15 και στα νησιά στους 2 με 4 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους ισχυρός ενώ στα βορειοδυτικά θα είναι ολικός.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με θανάσιμες αποφάσεις (εικόνες)

Γεωργαντάς: αστυνομική ταυτότητα στο κινητό μας για όλες τις χρήσεις