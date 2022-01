Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πρώτη φορά στο Σάντριγχαμ χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο

Θα μείνει για πρώτη φορά στο εξοχικό Wood Farm στο Σάντρινγχαμ, χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο στο πλευρό της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στο Νόρφολκ για το προσκύνημα στον τάφο του πατέρα της, για την επέτειο 70 ετών από τον θάνατό του, και θα μείνει για πρώτη φορά στο εξοχικό Wood Farm στο Σάντρινγχαμ, χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο στο πλευρό της.

Αν και συνήθιζε να περνάει την περίοδο των Χριστουγέννων στο εξοχικό του Σάντρινγχαμ, η βασίλισσα Ελισάβετ φέτος παρέμεινε στο Κάστρο του Ουίνσδορ ώστε να προφυλαχθεί από τον κορονοϊό και έκανε ήσυχες γιορτές μαζί με στενά μέλη της οικογένειάς της.

Όμως τώρα, λόγω και της επετείου του θανάτου του πατέρα της, του Γεωργίου του 6ου, η 95χρονη μονάρχης της Βρετανίας πραγματοποίησε ένα ειδικό ταξίδι με ελικόπτερο και στη συνέχεια με αυτοκίνητο προς το Νόρφολκ και το εξοχικό της.

Μια πηγή από το Παλάτι, αποκάλυψε στη DailyMail ότι «τα πάντα είναι έτοιμα για την επίσκεψη της βασίλισσας. Η ίδια θα μείνει στο εξοχικό Wood Farm, αντί στην κεντρική κατοικία της, κάτι που είναι όμορφο καθώς το μέρος αυτό είχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της».

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η βασίλισσα Ελισάβετ θα μείνει στο εξοχικό χωρίς τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο του 2021 και αποκαλούσε το συγκεκριμένο μέρος ως «το σπίτι» του. Μάλιστα, το 2017, όταν αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντά του, είχε ξεκινήσει μια σειρά εργασιών ώστε να μένει στο εξοχικό πιο συχνά και να μπορεί να διαβάζει, να γράφει και να ζωγραφίζει με την ησυχία του.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο εξοχικό ήταν το μέρος που το βασιλικό ζεύγος μπορούσε να ζήσει ως πραγματικό ζευγάρι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η βασίλισσα επισκεπτόταν τον Φίλιππο εκεί, όταν τέλειωνε τις υποχρεώσεις της στο Λονδίνο και το χρησιμοποιούσε ως μια μίνι απόδραση από τα καθήκοντά της.

Η απόσταση του Σάντριγχαμ από το Ουίνσδορ είναι 225 χιλιόμετρα και το ταξίδι θεωρείται αρκετά κουραστικό για έναν άνθρωπο 95 ετών είτε γίνει με ελικόπτερο είτε με αυτοκίνητο. Η επιθυμία της βασίλισσας, όμως, να ταξιδέψει μέχρι εκεί είναι, σύμφωνα με τη DailyMail, σημάδι ότι χαίρει άκρας υγείας.





