Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Επιστροφή στις νίκες για τους πρωταθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γρήγορο γκολ του Μασούρα «ξεκλείδωσε» την πρώτη νίκη για τους Πειραιώτες μέσα στο 2022.

Την πρώτη του νίκη στο νέο έτος πέτυχε ο Ολυμπιακός, με 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο Καραϊσκάκη, διατηρώντας τη διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του (+9 από τον ΠΑΟΚ πριν το μεταξύ τους ντέρμπι και +10 από την τρίτη ΑΕΚ) και παράλληλα το αήττητο που έχει από την έναρξη της περιόδου (σε 18 αγώνες μετρά 14 νίκες και 4 ισοπαλίες).

Μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες (0-0 με Απόλλωνα Σμύρνης και Παναθηναϊκό), αλλά και την ήττα από τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο (2-1), ο Ολυμπιακός είδε τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να μειώνουν την απόσταση στους 6 και 7 βαθμούς, οπότε η νίκη με τον ΠΑΣ ήταν μονόδρομος.

Το γρήγορο γκολ του Γιώργου Μασούρα (4΄), από το λάθος γύρισμα του Σάλιακα προς τον Σούλη, βοήθησε σημαντικά τους Πειραιώτες στην εξέλιξη του ματς κι από την άλλη χάλασε τα όποια σχέδια είχαν στο μυαλό τους οι Ηπειρώτες, οι οποίοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μέσα στο 2022 (προέρχονταν από νίκη και δύο ισοπαλίες).

Οι γηπεδούχοι είχαν τη συντριπτική πλειοψηφία στην κατοχή της μπάλας στο πρώτο μέρος, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί προς την εστία του Σούλη. Ούτε ο ΠΑΣ, όμως, έκανε αισθητή την παρουσία του στο διάστημα αυτό, με τον Τζολάκη να εξελίσσεται σε... θεατή του αγώνα. Στο 35΄ ο Ελ Αραμπί τροφοδότησε τον Ανδρούτσο έξω από την περιοχή, με τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού να σουτάρει χωρίς να βρίσκει στόχο, ενώ την ίδια τύχη είχε λίγο αργότερα και το σουτ του Εμβιλά.

Ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να έχει τον έλεγχο του ματς και στο β΄ μέρος, απέναντι σε έναν... παθητικό ΠΑΣ, παρά τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Μεταξάς στα πρώτα 15 λεπτά της επανάληψης. Στο 57΄ οι Πειραιώτες «άγγιξαν» το 2-0 με την κεφαλιά του Μανωλά να διώχνει προ της γραμμής ο Σάλιακας, ενώ ο Σούλης ήταν εξουδετερωμένος.

Το ματς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πλήρη έλεγχο, αλλά να μην απειλεί και τους Γιαννιώτες να προσπαθούν, αλλά να μην μπορούν... Ένα σουτ του Καραχάλιου στο 84΄ δεν ανησύχησε τον Τζολάκη, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Τικίνιο στο 85΄.

Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» κλείδωσαν τη νίκη τους στο 88ο λεπτό, με το 5ο γκολ του Τικίνιο στο πρωτάθλημα. Ο Βραζιλιάνος σκόραρε με κεφαλιά, μετά από προσπάθεια του Ανδρούτσου.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

Κίτρινες: Μπρένερ, Καραχάλιος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Παπαδόπουλος, Μανωλάς (70΄ Λαλά), Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Ανδρούτσος, Εμβιλά, Καμαρά, Βαλμπουενά (79΄ Βρουσάι), Μασούρας (86΄ Ρόνι Λόπες), Ελ Αραμπί (70΄ Τικίνιο)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Σούλης, Εραμούσπε, Κάργας, Παντελάκης (46΄ Μορέιρα), Σάλιακας, Οικονομόπουλος (60΄ Ρίζος), Σιόντης (46΄ Λιάσος), Καραχάλιος, Στάνκο, Τριάδης (60΄ Λώλης), Μπρένερ (80΄ Μίνα)

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Συμβουλές για οδηγούς και πεζούς

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Την έσερνε στο δρόμο!

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)