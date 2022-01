Κοινωνία

Αγωνία για εξαφάνιση 13χρονης

Έκκληση προς όλους για βοήθεια, ώστε να εντοπιστεί το κορίτσι, απευθύνει και "Το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 13χρονης Μαρίας-Αυγουστά Σ. από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του «στις 21/01/2022 και μεσημεριανές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, η Μαρία-Αυγουστά Σ., 13 ετών.

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε στις 23/01/2022 για την εξαφάνιση της Μαρίας-Αυγουστά Σ., 13 ετών και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία- Αυγουστά Σ., έχει ύψος 1.68 μ., ζυγίζει 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη, στο κάτω χείλος και στο φρύδι και έχει μπλε τούφα στα μαλλιά της. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα με κουκούλα, πολύχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

