Υγεία - Περιβάλλον

“Ελπίδα” - Παίδων Πεντέλης: Αλλαγή στον προγραμματισμό εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η κακοκαιρία επηρεάζει τα ραντεβού που είχαν κλειστεί για την Δευτέρα και την Τρίτη.

Όπως φαίνεται η κακοκαιρία Ελπίδα που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, δεν άφησε ανεπηρέαστο το πρόγραμμα εμβολιασμών στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, μαζί με τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της κακοκαιρίας και με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στον εμβολιασμό των παιδιών, αποφασίστηκε οι εμβολιασμοί που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα 24/1 και μεθαύριο Τρίτη 25/1 στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27/1 και την Παρασκευή 28/1 στο Μega Εμβολιαστικό Κέντρο «Προμηθέας».

Οι γονείς θα ενημερωθούν με SMS στα κινητά τους τηλέφωνα για τη νέα ήμερα και ώρα του εμβολιασμού των παιδιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γουλβς - “Μολινό”: Μεγάλη φωτιά στο γήπεδο (βίντεο)

Πέθανε ο Τιερί Μιγκλέρ

“Ελπίδα”: Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με πιο έντονα φαινόμενα (εικόνες)