Λεωφόρος Συγγρού: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Ο ληστής εισέβαλλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στη λεωφόρο Συγγρού σημειώθηκε το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ληστής, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο υποκατάστημα λίγο πριν από τις 08:30 και με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Αμέσως μετά, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

