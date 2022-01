Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική Οδός: Κυκλοφοριακό χάος και ουρές χιλιομέτρων

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό. Η ανακοίνωση της εταιρείας.



Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό, τα οποία σύμφωνα με την εταιρία οφείλονται σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω μηχανικής βλάβης, είτε φόβου και έλλειψης εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρίας Αττική Οδός αναφέρει: «Διευκρινίζεται ότι σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, ειδικότερα στη σύνδεση της σήραγγας Βριλησσίων με την Περιφερειακή Υμηττού και στην περιοχή του Γέρακα στο ρεύμα προς Ελευσίνα δημιουργήθηκαν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εξαιτίας οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν είτε λόγω μηχανικής βλάβης, είτε φόβου και έλλειψης εμπειρίας των οδηγών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές».

Επιπλέον η εταιρία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι η κυκλοφορία είναι υψηλή από το πρωί και δυσχεραίνει το έργο του αποχιονισμού, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και την παρουσία φορτηγών και νταλικών σε όλο τον δρόμο. «Στο ύψος του Γέρακα μάλιστα έχουν "διπλώσει" νταλίκες οι οποίες έχουν κλείσει κάθετα τον δρόμο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνεπεία αυτής της κατάστασης τα εκχιονιστικά μηχανήματα που δεν μπορούν να προσπεράσουν, επιχειρούν με ανάποδη κίνηση με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διέλευσή τους, ενώ το χιόνι που εξακολουθεί να πέφτει επιτείνει τα προβλήματα αυτά».

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την εταιρεία, επιχειρούν 35 εκχιονιστικά μηχανήματα και υπάρχει επάρκεια αλατιού. «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την ταλαιπωρία των οδηγών, ενώ σημειώνουμε ότι τα διόδια παραμένουν ανοιχτά με απόφαση της εταιρίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αττικής Οδού.

ΣΥΡΙΖΑ: "Ποιος έδωσε άδεια να κυκλοφορούν με αυτές τις συνθήκες βαρέα οχήματα;"

Ανακοίνωση για το χάος στην Αττική Οδό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναφέρει:

"Η κατάσταση πολιορκίας που βιώνουν οι εγκλωβισμένοι εδώ και πολλές ώρες οδηγοί στην Αττική Οδό, αντικατοπτρίζει τη πρωτοφανή ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη.Ποιος έδωσε άδεια να κυκλοφορούν με αυτές τις συνθήκες βαρέα οχήματα; Ποιος έχει την ευθύνη της διάνοιξης και του απεγκλωβισμού; Πότε επιτέλους ένας κυβερνητικός αξιωματούχος θα ενημερώσει τους εγκλωβισμένους πολίτες για την εξέλιξη της περιπέτειάς τους; Ανεπαρκείς, ανεύθυνοι, αδιάφοροι."

Και μη χειρότερα!

