Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Κλειστά δικαστήρια και εισαγγελίες

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25η.01.2022 και 26η.01.2022, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα των διοικήσεων των δικαστηρίων και ενημέρωση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς.

Κατ’ εξαίρεση:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

-Θα εκφωνηθούν από ώρα 12:00 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, η υπόθεση αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

-Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με Πράξη των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των διευθύνοντων αυτά, με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

-Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:

α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.

β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2023 στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2022 στο δεύτερο βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.

γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 25ης.01.2022 και 26ης.01.2022 και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την εκ νέου διακοπή.

Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανωτέρω ορίζεται η 10:00.

δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων ορίζεται η 12:00.

- Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.

- Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται σε αυτήν.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγουσες αιτήσεις προσωρινών διαταγών.

Στις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, για την λειτουργία των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών θα αποφασίσουν οι αρμόδιες διοικήσεις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.

