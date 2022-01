Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική Οδός: Εισαγγελική παρέμβαση για τους εγκλωβισμένους οδηγούς

Ιστορική ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Παρέμβαση της εισαγγελίας για τους εγκλωβισμένους.

Ενδεχόμενες ευθύνες για την κατάσταση στην Αττική Οδό με εκατοντάδες εγκλωβισμένα οχήματα θα αναζητήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού όπου παραμένουν επί πολλές ώρες εκατοντάδες οχήματα καθηλωμένα υπό συνθήκες συνεχούς χιονόπτωσης σε ουρές πολλών χιλιομέτρων στον κλειστό δρόμο.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει ο προϊστάμενος του τμήματος Ποινικής Δίωξης, εισαγγελέας Αντώνης Ελευθεριάνος, με την εντολή να αναζητήσει ευθύνες για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρακώλυσης ή της διατάραξης συγκοινωνιών.

