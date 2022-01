Πολιτική

“Ελπίδα”: Ποιες υπηρεσίες αναστέλλονται – Τι ισχύει για σχολεία, ΜΜΜ και επιχειρήσεις

Σε ποιες περιοχές κηρύσσεται κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Ποιες δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν. Μόνο με αλυσίδες η κυκλοφορία στην Αττική.



Στην περιφέρεια Αττικής, στους νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, στις Σποράδες και στην Κρήτη κηρύσσεται για αύριο κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης σε έκταση ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο υπουργός, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, των δημοσίων δομών υγείας και άλλων υπηρεσιών η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου κατά την κρίση του προϊσταμένου της οικίας οργανικής μονάδας.

Τα ΜΜΜ θα λειτουργούν όπου είναι εφικτό. Τα σταθερής τροχιάς θα λειτουργήσουν και τα κινούμενα όπου είναι δυνατόν.

Στις περιοχές αυτές δεν θα λειτουργήσει καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης (ούτε τηλεκπαίδευση - δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση), οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία και τα κέντρα διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας.

Σύμφωνα με τον υπουργό αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, πλην των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες όπως επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Ειδικώς τα καταστήματα τροφίμων δύνανται να λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 18:00.

Για τους εγκλωβισμένους οδηγούς

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μερικός απεγκλωβισμός, στο "Δαχτυλίδι" στην Κηφισίας και στην έξοδο Πεντέλης» είπε αρχικά ο κ. Στυλιανίδης καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία κινητοποίηση στρατού και των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής για την Αττική Οδό.

Σημείωσε ότι οι οδηγοί που απεγκλωβίζονται οδηγούνται σε έξι σημεία, όπου τους υποδέχονται αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων και τους καθοδηγούν σε λεωφορεία, ενώ έχει εξασφαλιστεί η φιλοξενεία τους σε ξενοδοχεία και εκεί θα έχουν ιατρική και κάθε βοήθεια που τυχόν χρειαστούν.

Αναλυτικά οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κηρύξει σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Επικράτειας που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών για την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν.

Εξαιρούνται της συγκεκριμένης απόφασης:

οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, οι δημόσιες δομές υγείας, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και υπηρεσίες, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Μόνο με αλυσίδες η κυκλοφορία στην Αττική

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, αύριο Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 συνιστάται η κυκλοφορία οχημάτων στην Αττική, αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, να πραγματοποιείται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

