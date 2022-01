Οικονομία

“Ελπίδα”- Διακοπές ρεύματος: Νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.



Σε τμήματα των περιοχών: Χαλάνδρι, Μαρούσι, Ψυχικό, Μεταμόρφωση, Ν. Φιλαδέλφεια, Ηράκλειο Πεύκη, Κερατέα, Καλύβια, Κορωπί, Παλλήνη, Πικέρμι, Ντράφι, Γραμματικό, Μαραθώνα, Αλεποχώρι, Πόρτο Γερμενό, Βύρωνας, Καρέας, Γλυφάδα, Βούλα, Ν. Σμύρνη, Άλιμος, Σαλαμίνα, εντοπίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης στην Εύβοια όπου το κύμα κακοκαιρίας «Έλπις» είναι σφοδρό και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης για την αποκατάσταση των βλαβών γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης των βλαβών σε οικισμούς στην περιοχή των Ψαχνών και στην Κάρυστο.

Παράλληλα ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση βλάβης και σε γραμμή που ηλεκτροδοτεί τα περίχωρα της πόλης της Κω.

Σημειώνεται ότι όσοι πολίτες αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 800 400 4000 (εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών) μπορούν να επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ στο 11500 και 211 1900 500.

