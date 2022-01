Κοινωνία

Εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό: ήμασταν 17 ώρες στο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να φτάσουμε στο Παγκράτι

Την περιπέτειά της στην Αττική Οδό περιέγραψε μία γυναίκα η οποία παράμεινε εκεί επί 17 ώρες.

Αγανακτισμένη γυναίκα που εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό, η οποία περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την περιπέτειά της.

Όπως κατήγγειλε, μπήκε στην Αττική Οδό το πρωί της Δευτέρας. «Τα διόδια δεν δούλευαν, αλλά μας έλεγαν ‘περάστε, περάστε’».

«Ήμουν 17 ώρες στην Αττική Οδό, από τα διόδια στον Alpha και βγήκαμε προς Βάρη – Κορωπίου και δεν μπορούμε να περάσουμε τη Βουλιαγμένη να φτάσουμε στο Παγκράτι», είπε η γυναίκα περιγράφοντας πεσμένα δέντρα στη Φιλολάου.

«Μας έφερε νερό ο Στρατός», είπε και σημείωσε πως λίγο πριν από τις 7 το πρωί της Τρίτης, «είναι ακόμα πάρα πολλά χιλιόμετρα παρατημένα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό».

«Παγώναμε, τρέμαμε ολόκληροι από το κρύο. Δεν γίνεται στην εποχή μας αυτά τα πράγματα. Δεν περνάνε με μια συγγνώμη αυτά», είπε αγανακτισμένη.

