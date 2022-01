Πολιτική

Μητσοτάκης για Αττική Οδό: 2000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο

Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός μετά την ταλαιπωρία που δημιουργήθηκε στην Αττική Οδό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στην οποία μετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος.

Στη σύσκεψη έγινε αποτίμηση της κατάστασης και ελήφθησαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν από την κακοκαιρία.

Σχετικές ενημερώσεις και ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη στις 11.00 και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα στις 11.30.

«Μέχρι σήμερα στις 08:00 το πρωί: Από την Αττική οδό έχουν απεγκλωβιστεί 1800 οχήματα μένουν 1200 ακόμη, τα περισσότερα από τα οποία τα έχουν εγκαταλείψει οι οδηγοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια του κρατικού μηχανισμού. Έχουν απεγκλωβιστεί 3500 άνθρωποι με την υποστήριξη του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας», σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, που σημειώνουν πως «με τον Προαστιακό μεταφέρονταν όλη τη νύχτα άνθρωποι στο αεροδρόμιο. Υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσής τους από το αεροδρόμιο με τον προαστιακό, με την επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη». Όσο για τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, κατά τη διάρκεια της νύχτας διανεμήθηκαν από το Στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία 1040 κουβέρτες, 600 μερίδες φαγητό, 5000 μπουκάλια νερό. «Σχετικά με τις ευθύνες της εταιρίας θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σχετικά με την ένταση του φαινομένου, αναφέρεται από το Μαξίμου πως, «στην Αττική σύμφωνα με τους ειδικούς, εξελίχθηκε η μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων ετών. Το φαινόμενο ήταν μεγαλύτερο σε ένταση και ταχύτερο σε έλευση από κάθε από κάθε μετεωρολογική πρόγνωση». Τα βασικά προβλήματα: 1. Αττική οδός: συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, 2. Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης όπου έχει κοπεί το ρεύμα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία πρόσβασης των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι σε συνεννόηση με Πολιτική Προστασία και ΠΥ για διευκόλυνση πρόσβασης. Από Υπουργείο Μεταφορών - Υποδομών: από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση και οι επιβάτες τρένων που είχαν ατύχημα στην Οινόη έχουν μπει μέσα σε λεωφορεία που θα τους γυρίσουν στην Αθήνα. Καθ’όλητη διάρκεια της νύχτας δεν ήταν εκτεθειμένοι, ενώ τους προσφέρθηκε φαγητό και κάθε δυνατή υποστήριξη στις συνθήκες που επικρατούσαν. Χαλκίδα Εύβοια διαχειρίστηκαν το ατύχημα της αμαξοστοιχίας χωρίς άλλη πίεση Η εικόνα των νοσοκομείων σε επίμαχες περιοχές: 2η ΥΠΕ κύλησαν ομαλά εφημερίες σε Ασκληπιείο και Θριάσιο. Προσέλευση στο Νίκαια που εφημερεύει σήμερα από 8.00 γίνεται ικανοποιητικά έως καλά 1η ΥΠΕ ομαλή εφημερία σε ιπποκράτειο και ερυθρό με προβλήματα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίστηκαν. Εφημερίες επόμενων νοσοκομείων ξεκινούν 14.30. Το ΕΚΑΒ αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Υπήρξε αδυναμία προσέγγισης σε δεκάδες περιστατικά και έχουμε σχεδόν 80 σε εκκρεμότητα εξυπηρέτησης. Το υπουργείο Υγείας είναι σε επικοινωνία με τα νοσοκομεία που εφημερεύουν ώστε να επιτευχθεί η πλήρης πρόσβαση του προσωπικού. Προβλήματα με οχήματα οξυγόνου που εγκλωβίστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος αντιμετωπίστηκαν και τροφοδοτούνται τα νοσοκομεία ομαλά με οξυγόνο.