Πολιτική

Αττική Οδός: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τα 2000 ευρώ

Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυβερνητική κίνηση για παρότρυνση στην Αττική Οδό να αποζημιώσει τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες για αποζημίωση των εγκλωβισμένων στην Αττική Οδό από τον παραχωρησιούχο.

Ηλιόπουλος: Η γελοιότητα του εξαφανισμένου Κ. Μητσοτάκη ξεπερνά κάθε όριο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η γελοιότητα του εξαφανισμένου Κ. Μητσοτάκη ξεπερνά κάθε όριο. Εθισμένος στην επικοινωνιακή διαχείριση ανακοινώνει αποζημιώσεις για τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό.

Στους χιλιάδες πολίτες που έμειναν εγκλωβισμένοι για ατελείωτες ώρες στη Μεσογείων, την Κηφισίας, τη Μαραθώνος και δεκάδες άλλους δρόμους, ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;

Στους εκατοντάδες επιβάτες που εγκλωβίστηκαν σε συρμούς του τρένου ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;

Στους πολίτες που συνεχίζουν να περνούν τον χιονιά χωρίς ρεύμα και θέρμανση ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;

Ας αφήσει το επικοινωνιακό θέαμα ο κύριος Μητσοτάκης και ας προσπαθήσει να βάλει τάξη στο χάος που δημιούργησε. Αυτό περιμένει η ελληνική κοινωνία.

Και στη συνέχεια περιμένει μια ουσιαστική απολογία για τις αυτάρεσκες διαβεβαιώσεις ετοιμότητας που βούλιαξαν μέσα στις λάσπες της πραγματικής ζωής.

Η πρωτοφανής ταλαιπωρία των πολιτών σε μια προαναγγελθείσα κακοκαιρία έχει έναν και μόνο υπεύθυνο: τον κύριο Μητσοτάκη».

Βελόπουλος: άμεση επιστροφή της Αττικής Οδού στο Δημόσιο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει σε δήλωσή του: Με καθυστέρηση 12 ωρών ο πρωθυπουργός αντέγραψε την πρόταση μας και «απαίτησε» από την «Αττική Οδό» χρηματική αποζημίωση για τους οδηγούς για τα δεινά που υπέστησαν. Πρόκειται φυσικά για μία υποκριτική διαμάχη διότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αντί να επανακτήσει την χρυσοφόρο οδική αρτηρία καθώς λήγει η σύμβαση παραχώρησης, ετοιμάζεται να την εκχωρήσει για άλλα 25 χρόνια!

Εμείς λοιπόν απαιτούμε την επιστροφή της Αττικής Οδού και των εκατοντάδων εκατομμυρίων εσόδων της, άμεσα στο Δημόσιο, καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να πάρουν ξεκάθαρη θέση πέρα από τα «κροκοδείλια δάκρυα». Η «ομερτά» της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, που προτάσσουν την εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων έναντι του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να «σπάσει».

Επιπλέον, πέραν της Αττικής Οδού, δεκάδες χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε «δημόσιες» οδικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Μεσογείων, η Κατεχάκη, η Κηφισίας, η Λ. Αθηνών, η Λ. Κηφισού, με την Ελλάδα να κόβεται στη μέση. Επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι για 18 ώρες σε τρένα, χωρίς τροφή και νερό. Πολίτες έμειναν στη μέση του δρόμου επειδή διακόπηκαν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, καθώς δεν είχαν τρόπο να μετακινηθούν.

Αυτούς τους ανθρώπους ποιος θα τους αποζημιώσει; Για αυτές τις δημόσιες οδούς και υποδομές «τις πταίει»; Ο «κακός τους ο καιρός» ή η εγκληματική τους ανικανότητα;

Ποιος θα αποζημιώσει τις χιλιάδες οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μέσα σε πολικό ψύχος, την ώρα που τα γαλάζια golden boys μοιράζουν μπόνους στους εαυτούς τους στην δήθεν «ιδιωτική ΔΕΗ»;

Η Ελληνική Λύση θα επιδιώξει την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, στο ακέραιο. Όπως επίσης και την αντίστοιχη αποζημίωση σε κάθε Έλληνα πολίτη που μαρτύρησε από την ανυπαρξία του ανεύθυνου κράτους και της επικίνδυνης κυβέρνησης».

ΜέΡΑ25: Εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό να αποζημιωθούν και οι εγκλωβισμένοι της ιδιωτικομανίας των Κυβερνήσεων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό πέρα από τις 2.000 για κάθε εγκλωβισμένο στην Αττική Οδό να απαιτήσει οικονομική αποζημίωση για τους εγκλωβισμένους και από αυτόν που διαχειρίζεται την Κατεχάκη, την Μεσογείων, την Αλεξάνδρας, την Μαραθώνος, τη?ν Κηφισίας, την Αθηνών - Λαμίας και την Αθηνών Κορίνθου, έστω κι αν αυτό είναι το "επιτελικό του κράτος" με ή χωρίς τους κρατικοδίαιτους παρασιτικούς ολιγάρχες.

Επιπλέον αναμένουμε αποζημίωση και από την εξίσου ξεπουλημένη στην ολιγαρχία δίχως σύνορα έναντι πινακίου φακής ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για αυτούς που εγκλωβίστηκαν στα τραίνα για ώρες, στην Οινόη και αλλού ή υπέστησαν ακόμα και ατύχημα (σύγκρουση) από το εκχιονιστικό που υποτίθεται πως ερχόταν να απεγκλωβίσει το τραίνο.

Αναμένουμε αποζημίωση και από το παραδομένο σε παρασιτικούς ολιγάρχες αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος που άφησε τους ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα, εγκλωβισμένοι, πάνω σε κουβέρτες του στρατού.

Αναμένουμε τέλος αποζημίωση και για όσους στη μισή Αττική, ή στα νησιά του Αιγαίου παραμένουν χωρίς ρεύμα από τις ιδιωτικοποιημένες υποδομές της ενέργειας, για αυτούς μόνο -δεν αναφερόμαστε αναδρομικά και σε αυτούς που έμειναν πέρυσι για 2 βδομάδες χωρίς ρεύμα στην Αττική χάρη στη "συντήρηση" του δικτύου από το μαγικό χέρι της αγοράς-, μην τρομάξει η Κυβέρνηση».