"Ελπίδα" - Σχολεία: Κλειστά και την Τετάρτη στην Αττική

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και αύριο λόγω της κακοκαιρίας.Τι θα γίνει με την τηλεκπαίδευση. Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία στην Αττική και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου λόγω του κύματος κακοκαιρίας «Ελπίς» όπως αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά και αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις προβλέψεις της ΕΜΥ για συνθήκες επικράτησης παγετού και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου .

- Το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο εντός των Δήμων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τα χιόνια, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία για πεζούς κι οχήματα.

- Την ανάγκη τήρησης των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του covid, που απαιτεί τη διεξαγωγή μαθημάτων με ανοικτά παράθυρα , σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν αύριο.

Μετά από επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας και διαβούλευση με Δημάρχους και Αντιπεριφερειάρχες , αποφάσισε να παρατείνει και για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 την αναστολή λειτουργίας των σχολείων της Αττικής, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών και των γονέων που επρόκειτο να μετακινηθούν από και προς τα σχολεία.

Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και αφού αξιολογήσει την κατάσταση με νεότερη ανακοίνωση θα κάνει γνωστό αν θα παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Η απόφασή μας να αναστείλουμε τη λειτουργία των σχολείων της Αττικής για το διήμερο 24-25 Ιανουάριου αποδείχθηκε σωστή καθώς όπως όλοι είδαμε το κύμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική ήταν πολύ σφοδρό και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε σε περίπτωση που δεν προχωρούσαμε στη συγκεκριμένη απόφαση θα ήταν πολύ μεγάλα. Σ΄αυτό το πλαίσιο αξιολογώντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων που επισημαίνουν πως παρά τη σταδιακή ύφεση του φαινομένου, τις επόμενες μέρες θα επικρατήσει παγετός, αλλά και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα αρμόδια υπουργεία, τους Δημάρχους αλλά και τους Αντιπεριφερειάρχες, για προληπτικούς λόγους αποφασίζουμε το κλείσιμο των σχολείων και για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Κλειστά και στο Ηράκλειο

Την παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Ηρακλείου για αύριο Τετάρτη 26.01.2022, υπέγραψε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Επίσης, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αντιπεριφερειάρχης εφιστά την προσοχή όλων σε τυχόν μετακινήσεις τους, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενημερώνοντας παράλληλα, ότι τα μηχανήματα της περιφέρειας σε συνεργασία με τους δήμους συνεχίζουν να επιχειρούν όπου καθίσταται αναγκαίο, για να παραμείνει ανοιχτό από τα χιόνια το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

