Παράξενα

“Ελπίδα” – Ανθούσα: νεκρή έμεινε στο σπίτι για πάνω από 24 ώρες, λόγω κακοκαιρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν νεκρή στο σπίτι της, το οποίο δεν μπορούσε να το προσεγγίσει κανείς λόγω του χιονιού.



Συγκλονίζει η περίπτωση μιας οικογένειας στην Ανθούσα, η οποία έμεινε εγκλωβισμένη λόγω της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Όπως μετέφερε η ρεπόρτερ του Mega, ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν νεκρή στο σπίτι της για πάνω από 24 ώρες καθώς δεν μπορούσε να το προσεγγίσει κάποιος γιατρός ή το γραφείο τελετών, λόγω της κακοκαιρίας.

«Μιλάμε για μια τραγωδία, για ένα μεγάλο φιάσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Μάλιστα, αναφέρει πως και η ίδια το βράδυ της Δευτέρας περπάτησε 7 χλμ μέσα στο χιόνι για να μπορέσει να φτάσει στο σπίτι και να απεγκλωβίσει την μητέρα της.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αυτεπάγγελτη έρευνα για την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών

“Ελπίδα”: Αργία και η Τετάρτη

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ