“The 2Night Show” με Κοκλώνη και Λιόλιου την Τρίτη (εικόνες)

Ο αγαπημένος παρουσιαστής και η εντυπωσιακή τραγουδίστρια καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίκο Κοκλώνη. Ο αγαπημένος παρουσιαστής και παραγωγός απαντάει σε όλα με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, για τις τηλεοπτικές υπερπαραγωγές και τους υπέρογκους μισθούς, για τους σταρ και τους δήθεν σταρ, για τις φιλίες και τις λυκοφιλίες της showbiz.

Επίσης, μιλάει για τη σχέση αγάπης με τον Τρύφωνα Σαμαρά, ο οποίος του στάθηκε στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε, αλλά και για τη σχέση του που τελείωσε το περασμένο καλοκαίρι. Τέλος, ο Νίκος Κοκλώνης συναντάει τον μικρό Σπύρο Ντούγια, αλλά δυστυχώς λόγω των κακών καιρικών συνθηκών η συνάντηση αυτή θα προβληθεί σε επόμενο επεισόδιο της εκπομπής!

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και νικήτρια του «J2US» μιλάει για την εμπειρία της στο talent show και την αναπάντεχη συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ποιο τραγούδι δυσκόλεψε περισσότερο τις δύο καλλονές; Υπήρχαν «κλίκες» στο σόου;

Φυσικά, ως λάτρης των παιχνιδιών παίζει με τον Γρηγόρη το γνωστό «Μάντεψέ το», ένας μουσικός μαραθώνιος με απρόβλεπτο νικητή. Τέλος, η όμορφη Κατερίνα παρέα με τους «Prestige the Band» ξεσηκώνει το στούντιο με τις επιτυχίες της.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

