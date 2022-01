Πολιτική

“Ελπίδα” - Στυλιανίδης: Η Αττική Οδός δεν υλοποίησε τον σχεδιασμό που είχε υποσχεθεί

Τι είπε για το χάος στην Αττική Οδό. Την πρόβλεψη της ΕΜΥ και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την κακοκαιρία.



Στα μεγάλα προβλήματα που προκλήθηκαν στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες καθώς και στις ευθύνες της διαχειρίστριας εταιρείας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ».

Όπως τόνισε αν και στις δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκδήλωση των φαινομένων η διαχειρίστρια εταιρεία της Αττικής Οδού τους είπε ότι διέθετε ικανοποιητικά οχήματα, δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό που τους είχε υποσχεθεί.

«Είχαμε κάνει δύο συσκέψεις για να προετοιμάσουμε τις εταιρείες και να τους εξηγήσουμε πώς πρέπει να προετοιμαστούν. Υπήρχε μια εμπειρία στις εταιρείες αυτές, σε όλες όσες έχουν την ευθύνη μιας συγκεκριμένης οδού. Όλοι έλεγαν ότι η Αττική Οδός είχε πάντα πολύ καλές επιδόσεις. Στη σύσκεψη ειπώθηκε ο καθένας πόσα οχήματα έχει. Η Αττική Οδός μας είπε ότι έχει ικανοποιητικά οχήματα. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τον δικό της σχεδιασμό. Δεν υπήρχε η συνεννόηση με την Τροχαία όπως υπήρξε στην Νέα Οδό, στην Αθηνών- Λαμίας και γι αυτό εκεί είχαμε μια σαφή επιτυχία και δεν είχαμε καθόλου προβλήματα. Εδώ είχαμε προβλήματα. Με βάση την σύμβαση η Αττική Οδός δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό που μας είχε υποσχεθεί», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης και προσέθεσε ότι αν ο σχεδιασμός είχε υλοποιηθεί με βάση την εξέλιξη του φαινομένου και στην Αττική Οδό υπήρχε ανάλογη συμπεριφορά όπως στην Αθηνών- Λαμίας, που είναι και πιο δύσκολη περιοχή οι επιπτώσεις του φαινομένου θα ήταν πολύ λιγότερες.

«Αποφασίσαμε και μπήκαμε μαζί με την τροχαία στην προσπάθεια αποσόβησης των προβλημάτων νωρίς γι αυτό και ξεκινήσαμε με όλα τα δεδομένα να επιμένουμε για την εταιρεία. Δεν λέω όμως ότι δεν υπάρχουν παθογένειες στο όλο σύστημα, γι αυτό πρέπει να τα ξαναδούμε όλα. Και τις συμβάσεις και τον ρόλο του κράτους, αυτά είναι ζητήματα που θα είναι τα διδάγματα της ταλαιπωρίας και του προβλήματος για να τα δούμε την επόμενη μέρα. Αυτή είναι και η δική μου η συγγνώμη προς αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν διότι το σύστημα πρέπει να βελτιωθεί», σημείωσε.

Ερωτηθείς γιατί συνέχιζαν τα οχήματα να εισέρχονται στην Αττική Οδό ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι την ευθύνη για το ποιοι θα μπουν και ποιοι θα βγουν την έχει η εταιρεία από την στιγμή που θα συμφωνήσει με την Τροχαία. «Η σύγκριση της Αθηνών-Λαμίας και της Αττικής Οδού πιστεύω ότι δείχνει ότι όταν γίνεται μια σωστή συνεργασία, ένας σωστός συντονισμός αποδίδει αποτελέσματα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες», επισήμανε ενώ υπογράμμισε ότι το θέμα της Αττικής Οδού επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα γεγονότα τόσο με τις εξελίξεις στην ηγεσία της εταιρείας όσο και με την αποδοχή για καταβολή αποζημίωσης στους πολίτες.

Ο κ. Στυλιανίδης παραδέχτηκε ότι υπήρξαν ελλείψεις και ανεπάρκειες σε όλα τα επίπεδα της υλοποίησης του σχεδιασμού και γι αυτό το λόγο τόνισε εξαρχής ότι πρέπει η Πολιτεία να πει συγγνώμη σε όσους ταλαιπωρήθηκαν, ωστόσο υπογράμμισε ότι το φαινόμενο ήταν πολύ δύσκολο. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο με μια χιονοκαταιγίδα που δεν εμφανίζεται συχνά και δημιουργεί τέτοια πίεση και τέτοιον όγκο χιονιού που είναι δύσκολα διαχειρίσιμος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν ελλείψεις και ανεπάρκειες Όμως αν εξετάσουμε την όλη ανάλυση πώς εξελίχθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες οι οποίες μεγέθυναν το πρόβλημα», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν είχαν προειδοποιηθεί από την ΕΜΥ ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι υπήρξε από πλευράς της ΕΜΥ η προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αλλά η ένταση του φαινομένου ξεπέρασε οποιαδήποτε πρόβλεψη. «Ήταν τέτοια η ένταση γι αυτό και ονομάζεται χιονοκαταιγίδα. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία», ανέφερε.

Σχετικά με τα ακινητοποιημένα οχήματα και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας όπως η Λ. Μεσογείων, η Κατεχάκη και η Μαραθώνος ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι γι αυτούς τους κεντρικούς άξονες έχει ευθύνη η Περιφέρεια και σε μικρότερες οδούς οι δήμοι. Προσέθεσε όμως, ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αττική Οδό. «Αυτή είναι η αξιολόγηση της επόμενης μέρας. Δεν θα αποδώσω τις ευθύνες τώρα πριν να έχω μια επιστημονική αξιολόγηση», σημείωσε.

Ακόμη προανήγγειλε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή ειδικών επιστημόνων για να αξιολογήσει όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στη διαδικασία της υλοποίησης του σχεδιασμού. «Θα ήταν λάθος και ανώριμο να κατανείμω ευθύνες δίχως αυτά τα επιστημονικά δεδομένα», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των πολιτών και των οχημάτων τους που ξεκίνησε από χθες το βράδυ. «Έγιναν και σωστά πράγματα. Χθες το βράδυ έγινε μια τεράστια επιχείρηση από Έλληνες πυροσβέστες, Έλληνες στρατιώτες, Έλληνες αστυνομικούς, Πολιτική Προστασία όπου απεγκλωβίστηκαν 3.500 άνθρωποι κάτω από χιονοστιβάδα δυνατή. Ήταν ηρωικές προσπάθειες», τόνισε.

Παράλληλα είπε ότι η διαχείριση κρίσεων δεν είναι έτοιμη ακόμη καθώς το υπουργείο, όπως ανέφερε, χτίζεται ακόμη. «Θα χτίσουμε μια διαχείριση κρίσεων σε ένα συντονιστικό κέντρο με βάση ένα πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα με αισθητήρες. Δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή, γι αυτό παραμένουμε στην παραδοσιακή μέθοδο όπως χτίστηκε αυτά τα χρόνια», είπε.

«Θα πρέπει να αντληθούν τα μαθήματα από όλους μας και θα πρέπει να κάνουμε τους σχεδιασμούς, να αλλάξουμε πράγματα, χρειάζεται να βελτιωθούμε. Έγινε εξαιρετική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλλά υπήρξαν κι άλλα προβλήματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε», κατέληξε.

