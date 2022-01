Παράξενα

“Ελπίδα” - Στυλιανίδης για Αττική Οδό: Θα αναζητηθούν ευθύνες

Πολύ δύσκολη νύχτα, μείνετε στα σπίτια σας τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία.

Για μια πολύ δύσκολη ημέρα έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που πλήττει την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έως αύριο οι συνθήκες θα είναι αντίξοες σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική.

Από αύριο το μεσημέρι στην Αττική τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αλλά θα υπάρχει πρόβλημα από τον παγετό, είπε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Αττική Οδό όπου δυστυχώς η εταιρία δεν κατόρθωσε να κρατήσει τον δρόμο ανοικτό παρά τις συσκέψεις στις οποίες υποσχέθηκαν ότι θα έχουν επάρκεια μέσων, συμπλήρωσε ο κ. Στυλιανίδης και πρόσθεσε ότι «πιστεύω ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Αυτή θα είναι η εισήγησή μου στον πρωθυπουργό».

Ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε συγγνώμη από όσους ταλαιπωρούνται και είπε ότι γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού από τροχαία και πυροσβεστική από την Αττική Οδό.

Πρόσθεσε ότι αν λειτουργούσε σωστά η εταιρεία διαχείρισης δεν θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα αυτή την στιγμή.

Είπε ακόμα ότι τα προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι λιγοστά και αντιμετωπίστηκαν κυρίως στην Εύβοια, ενώ τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών- Θεσσαλονίκης.

