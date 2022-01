Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας στη Χαριλάου.

Φωτογραφία αρχείου

Εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, σε είσοδο πολυκατοικίας, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε ξέσπασε φωτιά, η οποία σβήστηκε από περίοικους, ενώ αναφέρθηκαν μικροφθορές στην είσοδο. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή της.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 120 σημεία

“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)