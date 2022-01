Κοινωνία

“Ελπίδα” - Πατούλης: Ενεργοποιείται το 1110 για αιτήματα πολιτών

Η σχετική απόφαση ελήφθη καθώς τοπικά δημοτικά οδικά δίκτυα παραμένουν κλειστά με συνέπεια να υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην ενεργοποίηση του 1110 σε 24ωρη βάση για την καταγραφή πάσης φύσεως αιτημάτων πολιτών και φορέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κακοκαιρίας προχωρεί το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη. Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση για τους πολίτες όταν το καλούν.

Η σχετική απόφαση ελήφθη καθώς τοπικά δημοτικά οδικά δίκτυα παραμένουν κλειστά με συνέπεια να υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής είναι στο σύνολό του ανοικτό.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας συνεχίζουν να επικουρούν τους δήμους και πέραν των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα που θα διατυπώνονται στο τηλεφωνικό κέντρο, αφού αξιολογούνται, θα προτεραιοποιούνται και θα προωθούνται στους αρμόδιους φορείς (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Τροχαία, Πολιτική Προστασία, Ομάδες Άμεσης Παρέμβασης ΚΕΠΙΧ, κ.α.) προκειμένου να διευθετούνται άμεσα.

Επιχειρήσεις διάνοιξης και απεγκλωβισμού



Αυτή την ώρα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης πραγματοποιεί αυτοψία σε σημεία που επιχειρούν ομάδες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και εθελοντών (Μεσογείων, Διόνυσο, Άνω Γλυφάδα, κ.α.). Οι ομάδες επικουρούν τις προσπάθειες των δήμων για διάνοιξη οδών και απεγκλωβισμό πολιτών και οχημάτων.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ενεργοποίησης του 1110 ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει:

«Προτεραιότητά μας τις δύσκολες αυτές στιγμές είναι η διασφάλιση της προσβασιμότητας πολιτών που έχουν δυσκολία μετακίνησης, καθώς και η εξυπηρέτησή τους όπου απαιτείται. Το 1110 ενεργοποιείται και πέραν της διατύπωσης αιτημάτων για θέματα υγείας προκειμένου να συμβάλλουμε επικουρικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού για τη διευθέτηση των προβλημάτων στην Αττική. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση».





