Βελόπουλος για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Μια συγνώμη δεν αρκεί για το μπάχαλο

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για ανικανότητα και ανυπαρξία και ζήτησε πρόωρες εκλογές.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», άσκησε σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποία αντιμετώπισε τα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «μια συγνώμη δεν αρκεί γι’ αυτό το μπάχαλο» και συμπλήρωσε πως ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ λένε τα ίδια, ανάλογα με το ποιος είναι Κυβέρνηση, σε κάθε ανάλογο φαινόμενο.

Ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την Κυβέρνηση για ανικανότητα και ανυπαρξία. Πρόσθεσε πως δεν μπορεί να φταίει πάντα ο πολίτης και τόνισε πως οι υπεύθυνοι γι’ αυτό το φιάσκο είναι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του.

Υποστήριξε μάλιστα πως υπεύθυνη για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό, δεν ήταν η εταιρεία, αλλά η Αστυνομία και διερωτήθηκε αν για το μπάχαλο στην Αττική Οδό έφταιγε μόνο η εταιρεία, για το χάος στη Μεσογείων και την Κατεχάκη ποιος έφταιγε;

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Βελόπουλος ζήτησε εκλογές τώρα και απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Ν.Δ.

