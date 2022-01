Life

“The 2Night Show” - Μαρίνα Λαμπροπούλου: Η εξομολόγηση για τον θάνατο του πρώην συντρόφου της (βίντεο)

Ο ξαφνικός θάνατος του πρώην συντρόφου της και οι δύσκολες στιγμές. Είναι έτοιμη για νέεςε τηλεοπτικές περιπέτειες.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "The 2Night Show", ήταν το βράδυ της Τετάρτης, η Μαρίνα Λαμπροπούλου.

Η χορεύτρια και κριτής του DWTS μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων στην ξαφνική απώλεια του συντρόφου της σε ηλικία 47 ετών από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, τον οποίο βρήκε νεκρό ο 6χρονος γιος τους.

Για το τραγικό γεγονός που συνέβη πριν έξι χρόνια ανέφερε τα εξής «Γνωριστήκαμε στην Αθήνα, ερωτευτήκαμε, αγαπηθήκαμε και εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων έπρεπε να φύγει εκτός Ελλάδος, αποφάσισα και εγώ να ακολουθήσω. Πηγαίνω στην Καβάλα. Ήταν πρωτόγνωρο όλο αυτό αλλά ζούσα τόσο όμορφα εκεί. Έκανα δυο σχολές χορού εκεί. Αγάπησα και έγινε και το παιδάκι μας. Όταν ήρθε στη ζωή ο γιος μου, αποφάσισα να μείνω μόνιμα στην Καβάλα και σταμάτησα να πηγαινοέρχομαι στην Αθήνα. Εκεί πια το 2016, ο σύντροφός μου φεύγει από τη ζωή, τον βρήκε ο γιος μου. Είχαμε χωρίσει τότε. Δεν υπάρχει αυτό, άστο… Ο γιος μου τον βρήκε στο κρεβάτι, τότε ήταν μόλις 6 ετών και μόνος του σε μια ξένη χώρα. Τη στιγμή που το άκουσα, σαφέστατα κατέρρευσα. Ο γιος μου ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Περάσαμε δύσκολα, περνάμε δύσκολα, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε πραγματάκια έτσι ψυχικά. Είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι. Προσπαθώ το γκρι να το κάνω προς το ροζ. Προσπαθώ να του περνάω τη θετική μου ενέργεια. Ο χρόνος είναι γιατρός. Μετά τον θάνατο του πρώην άντρα μου έμεινα στην Καβάλα και το πάλεψα για δύο χρόνια. Ασχολήθηκα με χορογραφίες ΑΜΕΑ» εξομολογήθηκε η Μαρίνα Λαμπροπούλου.