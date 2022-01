Κοινωνία

Αττική Οδός: “Γέννησε πρόωρα η γυναίκα μου από το άγχος, εγκλωβισμένη κι αβοήθητη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένος ο πατέρας του μωρού, που είχε τυλιγμένο τον ομφάλιο λώρο, μιλά για αστυνομικούς που αρνήθηκαν να βοηθήσουν την γυναίκα. “Έσπασαν τα νερά” μέσα στο αυτοκίνητο, που ήταν κολλημένο στην Αττική Οδό.

Δεν έχουν τέλος οι μαρτυρίες από ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν επί πολλές ώρες στην Αττική Οδό, εν μέσω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ένας άνδρας, ο οποίος εξιστόρησε πως γέννησε πρόωρα η γυναίκα μου από το άγχος του εγκλωβισμού στην Αττική Οδό, λέγοντας πως βίωσαν τον απόλυτο τρόμο.

Όπως αφηγήθηκε ο Γιώργος, «πάθαμε τον απόλυτο τρόμο. Δεν ήταν να γεννήσουμε. Μέσα στην Αττική Οδό είμασταν εγκλωβισμένοι από τις 11:00 και έσπασαν τα νερά της γυναίκας μου στις 14:30-15:00. Δεν με βοηθούσε κανείς, έπαιρνα τηλέφωνο παντού».

«Κάποια στιγμή πέρασε ένα περιπολικό και είπα στους αστυνομικούς, “έχουν σπάσει τα νερά της συζύγου μου, πάρτε την σας παρακαλώ, μόνο αυτήν να την πάτε στο νοσοκομείο, εμένα αφήστε με”. Μου λένε “έχουμε όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν μπορούμε” και έφυγαν. Μας άφησαν, στην ψύχρα. Πήγα να πάθω έμφραγμα, να πάθω εγκεφαλικό», είπε ο άνδρας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα.

Προσέθεσε πως τελικώς στις 17:30 έφθασε κοντά τους περιπολικό της Αττικής Οδού και εν συνεχεία κατάφεραν να φτάσουν στο μαιευτήριο.

«Η μικρή είχε περιτύλιξη του ομφάλιου λώρου, είχε χαθεί το μισό αμνιακό υγρό. έβαλαν την γυναίκα μου στο χειρουργείο και γέννησε με ολική αναισθησία», είπε ο άνδρας, εμφανώς συγχυσμένος ακόμη από όσα πέρασαν, λέγοντας ακόμη πως «βρεθήκαμε από το πουθενά να γεννάμε και να πεθαίνουμε, μιλάμε για αδιαφορία».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την μαρτυρία του, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: