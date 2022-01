Πολιτική

Γεώργιος Φασούλας: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Γεωργίου Φασούλα, έως σήμερα Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ .

Ο κ. Φασούλας γεννήθηκε στον Βόλο. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1981 και ονομάστηκε ανθυποσμηναγός το 1985.

Είναι απόφοιτος του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους, της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων.

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στις Διεθνείς Σχέσεις από το University of Staffordshire/UK. Από ξένες γλώσσες ομιλεί την αγγλική.

Τοποθετήσεις

Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Μάρτιος 2019 - Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Ε4)

Μάρτιος 2018 - Μάρτιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)

Μάρτιος 2017 - Μάρτιος 2018: Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017: Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)

Μάιος 2015 - Απρίλιος 2016: Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασκήσεων - Συμμαχικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/Α3)

Απρίλιος 2013 - Μάιος 2015: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)

Σεπτέμβριος 2012 - Απρίλιος 2013: Υποδιοικητής της 111 ΠΜ

Αύγουστος 2009 - Σεπτέμβριος 2012: Εθνικός Αντιπρόσωπος και Επιτελής Command Group στο NATO Air Command Ramstein στην Ο.Δ. Γερμανίας

Απρίλιος 2007 - Αύγουστος 2009: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 115 ΠΜ

Ιούλιος 2005 - Απρίλιος 2007: Διοικητής της 115 ΠΜ/343Μ

Ιούλιος 2003 - Ιούλιος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115 ΠΜ/343Μ

Ιανουάριος 2002 - Ιούλιος 2003: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 110 ΠΜ

Μάιος 2001 - Ιανουάριος 2002: Ιπτάμενος στην 111 ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)

Οκτώβριος 1999 - Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Εθνικών και Συμμαχικών Ασκήσεων του ΑΤΑ

Σεπτέμβριος 1997 - Οκτώβριος 1999: Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας Staffordshire/UK

Νοέμβριος 1985 - Σεπτέμβριος 1997: Ιπτάμενος Μοίρας 110 ΠΜ/337Μ

Πτητικά καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4.000 ώρες πτήσης. Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη T-41D, T-37B/C, T-2E, F-4E και F-16C/D.

Προαγωγές

Ανθυποσμηναγός: 24/05/1985

Υποσμηναγός: 02/06/1988

Σμηναγός: 30/06/1992

Επισμηναγός: 23/10/1997

Αντισμήναρχος: 29/04/2002

Σμήναρχος: 13/03/2009

Ταξίαρχος: 06/03/2016

Υποπτέραρχος: 01/03/2019

Αντιπτέραρχος: 01/03/2021

Μετάλλια - Παράσημα

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' Τάξεως

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας Γ' Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α' Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β' Τάξεως