Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ερμής, ο Πλούτωνας και οι… μετατοπίσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Μετά από απουσία αρκετών ημερών, λόγω της κακοκαιρίας "Ελπιδα" και των συνεπειών της, με τα προβλήματα στους δρόμους και τις διακοπές ρεύματος, θύμα των οποίων έπεσε και η ίδια, η Λίτσα Πατέρα επέστρεψε δυναμικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τις αστρολογικές προβλέψεις της.

Όπως εξήγησε η Λίτσα Πατέρα, πολλοί πλανήτες αλλάζουν ζώδιο και έχουν αλλάξει τα πράγματα, καθώς πέρασε η περίοδος του ανάδρομου Ερμή, της ανάδρομης Αφροδίτης και της πανσέληνου, που έχει επίδραση 14 ημέρες πριν και 14 ημέρες μετά.

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως «ο Ερμής επιστρέφει στον Αιγόκερω και συναντά τον Πλούτωνα, έρχονται στην επιφάνεια μυστικά κρυμμένα και πράγματα που δεν γνωρίζαμε, ενώ και ο Άρης βρίσκεται στον Αιγόκερω».

«Η Αφροδίτη στο τέλος της εβδομάδας παύει να είναι ανάδρομη και σχέσεις που είχαν διακοπεί, θα μπουν σε σωστή τροχιά, ενώ θα βελτιωθούν και τα οικονομικά σε πολλά ζώδια», ανέφερε ακόμη η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

