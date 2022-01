Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: καταγγελίες για απειλές κατά εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπ. Παιδείας ως προς τα ποσοστά τηλεκπαίδευσης και τις ψηφιακές τάξεις. Καταγγελίες απο την ΔΟΕ και τον Νίκο Φίλη του ΣΥΡΙΖΑ,

Σε αναστολή λειτουργίας βρίσκονται, στον απόηχο της κακοκαιρίας «Ελπίδας», περίπου 31.900 τμήματα γενικής παιδείας εξαιτίας της κακοκαιρίας, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.

Πριν από τις 09:00, 31.140 τάξεις έκαναν τηλεκπαίδευση, περίπου το 97,6%.

Υπενθυμίζεται ότι και αύριο, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, τα σχολεία Αττική και την Κρήτη δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Κόπτση.

την Πέμπτη, 27.1.2022 και Παρασκευή, 28.1.2022, σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την αποκατάσταση της εύρυθμης κυκλοφορίας και της λειτουργίας των σχολείων. Στις λοιπές περιοχές τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε όσες σχολικές μονάδες επαναλειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 27.1.2022, οι μαθητές θα διενεργήσουν το self-test σήμερα, Τετάρτη 26.1.2022, και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο αύριο. Ομοίως, σε κάθε σχολείο που επαναλειτουργεί μετά από αναστολή, οι μαθητές θα διενεργούν self-test πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο. Το επόμενο self-test θα διενεργείται την επόμενη προκαθορισμένη ημέρα (για προσέλευση Τρίτη – Παρασκευή).

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσει για όλες τις σχολικές μονάδες πρωινές ώρες (πλην των εσπερινών σχολείων).





ΔΟΕ: το Υπ. Παιδείας επανακάμπτει με εμμονές και απειλές

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, αναφέρεται, «Τη στιγμή που μεγάλοι νομοί της χώρας βρέθηκαν, εξ αιτίας της βαριάς κακοκαιρίας και της απόλυτης αποτυχίας διαχείρισης της κατάστασης από την κυβέρνηση, σε καθεστώς γενικής αργίας, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. παριστάνει ότι σε αυτές τις περιοχές όλα βαίνουν καλώς, η πρόσβαση στις σχολικές μονάδες είναι ασφαλής παρά τον παγετό, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τηλεκπαίδευση από το σπίτι τους ακόμη κι αν δεν έχουν ρεύμα ή δίκτυο που να μένει σταθερό. Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει πως για να κάνουν τα μέλη μιας οικογένειας τηλεργασία και τηλεκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτουν…οικιακό εργαστήριο πληροφορικής. Υπενθυμίζουμε ότι στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 111525/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. για την τηλεκπαίδευση, αναγράφεται «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες…». Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η πρόσβαση στις σχολικές μονάδες είναι αδύνατη ή/και επικίνδυνη; Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη όταν τα σχολεία, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι κλειστά και οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ρητές; Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. εμμένοντας στην τακτική της επικοινωνιακής ωραιοποίησης των λαθών της αντί να παραδεχτεί την απουσία των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση τηλεκπαίδευσης κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες επιχειρεί να εμφανίσει τους εκπαιδευτικούς, για μια ακόμη φορά, ως υπεύθυνους γι’ αυτό. Ζητά με προφορικές οδηγίες να δηλώσουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ποιοι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν τηλεκπαίδευση, λες και δεν πρόκειται για τους ίδιους εκπαιδευτικούς που μόνοι τους στήριξαν τους μαθητές με την τηλεκπαίδευση στην πανδημία. Αυταρχισμός και αποποίηση ευθυνών από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αντί να φροντίσει να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, για την άμεση επισκευή όποιων ζημιών μπορεί να έχουν γίνει σ’ αυτά, την εξασφάλιση της θέρμανσης κ.τ.λ., αναζητά ενόχους όπου δεν έγινε τηλεκπαίδευση αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικών, από τους χαμηλότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη, τους οποίους η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως υπαλλήλους β΄ κατηγορίας αφού με τον νόμο 4807/21 θεσμοθέτησε την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τηλεργασία σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων εξαιρώντας από τη ρύθμιση αυτή μόνον αυτούς. Μάλιστα, με την απόφαση για εφάπαξ χορήγηση ποσού 200 € για την αγορά εξοπλισμού, το οποίο είναι προφανές ότι δεν επαρκεί, ουσιαστικά αποδέχεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται να έχουν… Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να ανακαλέσει άμεσα την αυταρχική οδηγία και να φροντίσει, έμπρακτα, για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων». Φίλης: Να σταματήσουν τώρα τηλεφωνήματα και εκφοβισμούς! Ο τομεάρχης Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε «Λαμβάνω πολλά μηνύματα ότι ο Γ.Γ. του υπ. Παιδείας, τηλεφωνεί (!) σε διευθυντές σχολείων, ακόμα και δημοτικών, εκφοβίζοντάς τους για την τηλεκπαίδευση. Εντολές φυσικά εκτελεί. Αλλά η δουλειά του είναι άλλη, να σχεδιάζει και να επιβλέπει, όχι να κάνει τέτοια τηλεφωνήματα. Εκπαιδευτικός ο ίδιος, έχει στο νου του ότι σε πολλά σπίτια συναδέλφων του, γενικώς και πολύ περισσότερο αυτές τις μέρες, μπορεί να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις; Γνωρίζει ότι οι Ομοσπονδίες έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν τηλεκπαίδευση μόνο από το σχολείο; Γνωρίζει ότι χρειάζεται σχέδιο ώστε η τηλεκπαίδευση να μην είναι απόφαση της στιγμής, αλλά μια καλά μελετημένη εκπαιδευτική διαδικασία, που δεν θα γίνεται με την πρώτη κατάληψη ή τον πρώτο χιονιά, αλλά όταν προκύπτουν μακροχρόνιες ανάγκες; Με ικανή ψηφιακή υποδομή και εξοπλισμό στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους στη μέθοδο, με ψηφιακά μαθήματα κατάλληλα διαμορφωμένα και αναρτημένα, και όχι μια δήθεν μεταφορά της τάξης στην οθόνη; Τίποτα δεν έχει γίνει εδώ και δυο χρόνια. Κακώς. Το δημόσιο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει όταν το υπουργείο απολαμβάνει το σεβασμό των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς, αυτό το σεβασμό το υπουργείο τον έχει απωλέσει πλήρως, 100%. Ας προσέξουν λοιπόν, γιατί η κατάσταση θα τους “καταπιεί”».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης

Αττική Οδός: “μας έσωσαν νεαροί εθελοντές μετά από 19 ώρες” (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση απεγνωσμένων ανθρώπων