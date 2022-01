Life

“Το Πρωινό” - Καίτη Φίνου: γνωστός ηθοποιός με πήρε τηλέφωνο και… αυνανιζόταν (βίντεο)

Σάλος από την αποκάλυψη για πρόσωπο το όνομα του οποίου έχει ακουστεί στην δημόσια σφαίρα το τελευταίο διάστημα. Σοκ και από την περιγραφή της ηθοποιού για την απόπειρα βιασμού που βίωσε σε ηλικία 16 ετών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Καίτη Φίνου, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την διαμονή της τα τελευταία χρόνια στο «Σπίτι του Ηθοποιού», μετά την οικονομική κρίση, αλλά και για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Γιώργο Λύρα, τον Στάθη Ψάλτη και τον Λευτέρη Πανταζή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που την στιγμάτισε, περιγράφοντας την απόπειρα βιασμού της σε ηλικία 16 ετών.

Παράλληλα, η Καίτη Φίνου αποκάλυψε ένα περίεργο τηλεφώνημα που δέχθηκε από γνωστό ηθοποιό, ο οποίος «βογκούσε» και αυνανιζόταν, όσο της μιλούσε, τονίζοντας πως είναι δίπλα σε όλα τα κορίτσια που έχουν προβεί σε καταγγελίες το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, σημείωσε πως πρόκειται για πασίγνωστο ηθοποιό, που το όνομά του ακούστηκε στο πλαίσιο του #MeToo.

Όπως είπε η Καίτη Φίνου, «έγινε τηλεφώνημα από γνωστό ηθοποιό. Θέλεις να τα πω τώρα; Βογκούσε κι εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει. Εκείνη την ώρα έπαιζα μπιρίμπα με τρεις φίλες. Βλέπω το όνομα στο τηλέφωνο και αναρωτιέμαι τι θέλει. Είχα να μιλήσω καιρό μαζί του.

Άρχισε να βογκάει κι εγώ νόμιζα ότι χτύπησε. Φοβάμαι μην πω το όνομα, γι’ αυτό κάνω έτσι… Μου έλεγε να πω το όνομα του. Αυτοϊκανοποιούνταν. Άκουσα και το τέλος, που το είπε καθαρά. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, κοίταξα τα κορίτσια και μου ήρθε αναγούλα. Είναι από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Ήμουν 46-47 ετών. Τότε γέλασα. Ξέρω, φαντάζομαι, υποψιάζομαι πώς θα νιώθουν τα νέα κορίτσια.

Ξερνάω όταν ακούω να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Είμαι δίπλα σε όλα τα κορίτσια. Είναι δυνατόν να μην είμαι με τις γυναίκες αυτές; Εμένα και ιερέας μου έκανε σεξουαλική παρενόχληση, όταν πήγα να εξομολογηθώ».





Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε χαρακτηριστικά, «επειδή μάθαμε και το όνομα μετά εμείς, δεν περιμέναμε κάτι άλλο δηλαδή, το πιστοποιήσαμε».

