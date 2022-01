Κοινωνία

Παγκράτι: Διαρροή σε αγωγό αερίου

Εκκενώνονται πολυκατοικίες, ενώ έχει αποκλειστεί το σημείο. Πού έχει διακοπεί ηη κυκλοφορία.

Συναγερμός σήμανμε στις Αρχές νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στο Παγκράτι για δορροή αερίου από αγωγό.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 13.50 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν από την περιοχή όσοι βρίσκονται σε ακτίνα 50 μέτρων, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φιλολάου από το ύψος της οδού Φρύνης καθώς και στον οδό Ιλιάδος από το ύψος της οδού Φρύνης.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης η Αστυνομία, η ΕΥΔΑΠ και η εταιρεία αερίου.

