Μητσοτάκης: Η επένδυση της JP Morgan αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον επικεφαλής του τραπεζικού κολοσσού είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενθουσιασμένος ο Τζέιμι Ντίμον με την πρόοδο της Ελλάδας.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Jamie Dimon είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι η JPMorgan, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, επενδύει για την απόκτηση περίπου του 49% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ο Jamie Dimon ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι η JPMorgan προτίθεται να επεκτείνει το γραφείο της στην Ελλάδα, να επενδύσει περαιτέρω στην Viva Wallet και να προσελκύσει υψηλού επιπέδου προσωπικό στη χώρα.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε σχέδια να επεκταθούμε με την πάροδο του χρόνου, επομένως αυτό μπορεί να αποτελέσει κόμβο τεχνολογίας για την JPMorgan Chase σε όλο τον κόσμο», είπε ο επικεφαλής του τραπεζικού κολοσσού κατά την έναρξη της συζήτησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η απόφαση της JP Morgan αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την Οικονομία» και παράλληλα «επιβεβαιώνει τη νέα κουλτούρα των startup που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα και πως η Ελλάδα του 2022 έχει ελάχιστες ομοιότητες με την Ελλάδα της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Αναμένουμε τα τελικά στοιχεία για την ανάπτυξη για το 2021 και νομίζω ότι θα είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις μας στον προϋπολογισμό. Και δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν είχαμε θετική έκπληξη όσον αφορά την ανάπτυξη το 2022. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω πως έχουμε θέσει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, διατηρήσιμη ανάπτυξη. Και θέλουμε και εσείς να είστε μέρος αυτής της ιστορίας, όχι απλά λόγω της ελληνικής καταγωγής σας, αλλά γιατί πραγματικά βλέπετε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα. Σας ευχαριστώ».

«Η Viva είναι μια σπουδαία ένδειξη του ταλέντου στον τομέα της μηχανικής» που διαθέτει η Ελλάδα, είπε από την πλευρά του ο κ. Dimon, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πεδίο που προσφέρει έναν «εξαιρετικό τρόπο» για την ανάπτυξη της οικονομίας. «Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόοδο που έχετε πετύχει στην Ελλάδα και είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που αγοράζουμε το 49% της Viva», συμπλήρωσε. Επίσης δήλωσε περήφανος που είναι Έλληνας «και πάντα σκέφτομαι ότι αν οι παππούδες μου ήταν εδώ, τρεις από τους οποίους μετανάστευσαν από τη χώρα σε δύσκολες εποχές, θα εκπλήσσονταν σήμερα για δύο λόγους: ο ένας είναι ότι βρίσκομαι με τον Πρωθυπουργό και ο δεύτερος, ότι είμαι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase».

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan στην Ελλάδα Στέλιος Παπαδόπουλος και ο Τάκης Γεωργακόπουλος, Global Head of Wholesale Payments.

