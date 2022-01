Κοινωνία

Τραμ: Διακοπή δρομολογίων λόγω εργασιών

Ποιες ώρες θα σταματήσουν τα δρομολόγια του τραμ σήμερα κα αύριο

Δεν θα διεξάγονται σήμερα και αύριο (Πέμπτη 27-01 και Παρασκευή 28-01) τα δρομολόγια του τραμ από τις 10:00 το βράδυ έως τη λήξη της λειτουργίας, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Οι εργασίες αφορούν σε αγωγό που διαπερνά τον τροχιόδρομο πλησίον της στάσης «Ζέφυρος».

Θα προηγηθεί σταδιακή απόσυρση των συρμών από το δίκτυο.

