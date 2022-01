Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα social media.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τη νόσησή του την ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook. Ο κ. Θεμιστοκλέους είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στη χώρα μας.

«Ο κορονοϊός επισκέφθηκε και εμένα. Τριπλά εμβολιασμένος. Ακολουθούμε τα πρωτόκολλα!», έγραψε το απόγευμα της Πέμπτης στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Σχολεία κλειστά και τηλεκπαίδευση την Παρασκευή

Βιασμός ανήλικης - Ιερέας στον ΑΝΤ1: αδίκως διασύρομαι, δεν την “πείραξα” (βίντεο)