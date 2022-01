Υγεία - Περιβάλλον

Άρση μέτρων: Μουσική και ελεύθερο ωράριο σε εστίαση και διασκέδαση

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τα γήπεδα. Τι θα ισχύσει για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις Πλεύρη.

Αποκλιμάκωση των μέτρων που ισχύουν για τον κορονοϊό ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε η κυβέρνηση υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών και αποφάσισε να επανέλθει η μουσική στους χώρους εστίασης και διασκέδασης και να απελευθερωθεί το ωράριο. Ωστόσο παραμένει η καθήμενη διασκέδαση, όπως εξήγησε.

Αναφορικά με τα μέτρα που ισχύουν στα γήπεδα είπε ότι παραμένουν όλα ως έχουν και θα επανεξεταστεί η αύξηση της χωρητικότητας.

Όσον αφορά την κακοκαιρία είπε ότι αυτή στέρησε την δυνατότητα σε πολλούς να εμβολιαστούν γι’ αυτό και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσων έληγαν αυτές τις ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα λήξουν έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Η επιτροπή εισηγήθηκε την αποκλιμάκωση των μέτρων και η κυβέρνηση την υιοθέτησε καθώς μειώνονται όπως είπε ο υπουργός Υγείας τα κρούσματα τον τελευταίο καιρό και η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας, αν και παραμένει, δείχνει ότι το ισοζύγιο εισιτηρίων/εξιτηρίων από τα νοσοκομεία δεν βρίσκεται σε ανησυχητικό βαθμό.

Αναλυτικά η δήλωση του Θάνου Πλεύρη

«Με την άνοδο των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον υποχρεωθήκαμε να λάβουμε περιοριστικά μέτρα, τα οποία είχαμε δεσμευτεί ότι θα παραμείνουνε για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας αναφορικώς με τα κρούσματα και τη μείωση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία παραμένει, αλλά υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων και τα νέα δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη Όμικρον, όπου ο χρόνος νοσηλείας της και η νοσηρότητά της είναι μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και τη νοσηρότητα που είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα, με εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων αποφασίσαμε την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων ως ακολούθως:

Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση επανέρχεται η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει όμως ωστόσο η καθήμενη διασκέδαση.

Αναφορικώς με τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει. Θα επανεξεταστεί όμως την επόμενη εβδομάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί συμπολίτες μας που είχανε προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό ,να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από 31 Ιανουαρίου έως και 7 Φεβρουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι».

